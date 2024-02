Accompagna il figlio alla prima partita di basket: il minatore che ha commosso gli Stati Uniti

lo scorso weekend

John Calipari, ha notato qualcosa di insolito tra il pubblico: sembrava che un minatore si stesse godendo l'incontro con un bambino biondo accanto. La "strana coppia" ha fatto scattare in lui un ricordo e così il coach ha deciso di immortalare quell'immagine in una foto, condividendola su Twitter. Nel post ha scritto: "Il sogno americano della mia famiglia è iniziato in una miniera di carbone di Clarksburg, WV, quindi questa foto mi colpisce profondamente".

Thank you everyone for your incredible response to this. No one rallies like the #BBN! We are looking forward to hosting @mcguire_mollie9, her husband Michael and their family at a game soon!! https://t.co/2OpC5tkjag — John Calipari (@UKCoachCalipari) October 24, 2022

Glinon sempre indossano il mantello; a volte somigliano più a Babbo Natale, che dopo una lunga giornata passata a saltare su e giù per i camini, coperti di fuliggine, si siedono finalmente a godersi in pace una partita. È il caso, ad esempio, di Micheal Mcguire , un lavoratore delle, nello Stato del Kentucky. Proprio quiallenati da coach John CalipariA partita in corso l'allenatore,"Da quello che mi è stato detto, dopo il suo turno è corso a stare con suo figlio e a guardare la nostra squadra – continua Calipari –. Non so chi sia, ma per lui e la sua famiglia ho dei biglietti per la Rupp per essere trattati come VIP!!!". Il tweet, ha ricevuto oltre 160mila like, è diventato immediatamente virale. Tra le centinaia di commenti, uno dei quali da parte della moglie dell'uomo. "Questo", ha scritto Mollie Gail McGuire. Racconta che Michael era sveglio dalle 4.45 del mattino, ma non avrebbe mai rinunciato a tornare di corsa a casa dopo una lunga giornata di lavoro per assistere alla partita di basket con la sua famiglia. "Siamo davvero fortunati ad avere un uomo così straordinario, e siamo più che grati!", ha aggiunto Mollie. "O andavo direttamente lì o saltavo metà partita per andare a casa a fare una doccia e tutto il resto" ha spiegato poi l’uomo, giustificando la divisa sporca con cui si è presentato l'incontro.Ma quella che ha fatto il giro del mondo, dopo aver commosso gli Usa, è, che vanno al di là dell'aspetto dell'uomo: il bimbo biondo che guarda affascinato i giocatori durante la prima partita della sua vita; suo padre,, coperto di polvere di carbone ma evidentemente felice,. Spesso non ci rendiamo conto di quanto i genitori si sacrifichino per rendere i loro bambini felici. Ma basta vedere questa foto, di un uomo qualsiasi con la sua divisa di lavoro, per comprendere quanto i loro piccoli sforzi possano far diventare le nostre mamme e i nostri papà dei veri eroi di tutti i giorni