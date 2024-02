Alena Wicker, 13 anni, è la più giovane studentessa nera ammessa alla facoltà di medicina

per conseguire due lauree diverse.

La più giovane studentessa nera ammessa a medicina

Il bullismo e la passione per le materie STEM

all'inizio delle elementari,

è stata vittima di bullismo perché era una "saputella", ha deciso di istruirla a casa per diversi anni. Quando è tornata a frequentare la scuola, in quinta, ha continuato a seguire i corsi avanzati del liceo attraverso un programma di studio creato dalla madre, e ha persino ampliato il suo carico di lavoro durante la pandemia di coronavirus.

I riconoscimenti e un sogno ben preciso: aiutare gli altri

a brillante adolescente

(che si definisce "

una tredicenne normale, con un'ottima capacità di gestire il tempo e sono molto disciplinata") continua a concentrarsi sul suo sogno principale: aiutare gli altri. Alena ha deciso che il modo migliore per raggiungere questo obiettivo era quello di diventare medico entro i 18 anni. "Quando ho seguito la mia prima lezione di biologia, ho capito subito che era quello il mio destino – racconta –. Una parte importante di ciò che voglio fare è l'immunologia virale e voglio sostenere le comunità sottorappresentate che non hanno assistenza sanitaria. È qualcosa che mi appassiona".

Al di fuori dei suoi studi, Alena ha fondato l'organizzazione "Brown STEM Girl" per ispirare le ragazze nere che si dedicano alle materie scientifiche e sostenerle attraverso borse di studio. "È una sensazione straordinaria poter creare un percorso per le ragazze che mi somigliano", ha dichiarato l'adolescente texana. "Non importa quanti anni avete. Potete farcela. A tutte le ragazze là fuori che stanno leggendo questo messaggio voglio dire: non rinunciate mai a voi stesse, non lasciate mai che qualcuno vi dica che non potete fare qualcosa".

Alena Wicker sembra una tredicenne come tante: le piace andare al cinema, giocare a calcio, cucinare e uscire con gli amici. Ma a differenza di altre adolescenti, è appena stata ammessa alla facoltà di medicina. Sì, avete capito bene: a soli 13 anni Alena Wicker è appena diventata la più giovane studentessa nera ammessa a medicina negli Stati Uniti. La ragazza, originaria di Fort Worth, in Texas, leggeva libri di testo a 3 anni e seguiva corsi di scuola superiore a 11. A 12 anni si è iscritta a due college. Ora le è stato offerto un posto alla Heersink School of Medicine dell'Università dell'Alabama per il 2024, nell'ambito dell'Early Assurance Program, che offre l'ammissione anticipata ai candidati che soddisfano requisiti specifici. Ma Alena non si concentra sulla sua età, bensì sul suo potenziale impatto. "Perché non io?" ha chiesto Alena durante un'intervista con il Washington Post. "Non si è troppo giovani per fare qualcosa. Sento di aver dimostrato a me stessa che posso farcela". Attualmente la 13enne frequenta il terzo anno di college sia all'Arizona State University sia presso l'Oakwood University dell'Alabama, dove sta conseguendo due lauree diverse attraverso corsi prevalentemente online. Incoraggiata dalla sua famiglia, dai suoi insegnanti e dai suoi consulenti, ha fatto domanda di ammissione anticipata alla scuola di medicina della Heersink School of Medicine per l'anno accademico 2024 e, con grande sorpresa, è stata accettata nel programma. Anche se è molto giovane, l'età media degli studenti di medicina che si immatricolano è di 24 anni. Ma a prescindere dalla sua età, le possibilità che venisse accettata erano già molto scarse: solo il 7% degli studenti neri viene ammesso nelle facoltà di medicina statunitensi. "Le statistiche dicevano che non ce l'avrei mai fatta", ha scritto la 13enne Alena in un post su Instagram condividendo l'emozionante notizia il mese scorso. "Una ragazza nera di 13 anni nata a Fontana, in California... Ho lavorato così duramente per raggiungere i miei obiettivi e vivere i miei sogni". "Mamma, ce l'ho fatta. Hai sempre creduto in me. Mi hai lasciato spazio per crescere e diventare quella che sono, per fare errori senza farmi sentire in colpa. Mi hai dato l'opportunità di sperimentare il mondo". Sono parole di sincera gratitudine quelle che la 13enne riserva alla madre, Daphne McQuarter, quando parla al Washington Post. Già da piccola "Alena era dotata" ha dichiarato la donna, che dopo che la sua bambina, all'inizio delle elementari, era stata vittima di bullismo. "Mi annoiavo – ha ammesso con disarmante semplicità la ragazza –. Il liceo era così facile per me che ho finito per iscrivermi al college". "Amo la scuola, amo imparare, amo leggere – ha continuato Alena –, questo è sempre stato il mio carattere". Fin da piccola, la studentessa è stata attratta dalle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) tanto che alla fine è stata scelta come ambasciatrice STEM. Nel corso della sua giovane vita ha ottenuto diversi riconoscimenti.