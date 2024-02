Alessandro Cecchi Paone e la love story col suo boyfriend di 27 anni: "Non ho nulla da nascondere"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Cecchi Paone (@cecchi.paone)

"Non c’è nulla da nascondere" dice a chiare lettere, che è stato immortalato in alcune foto mentre si concede una vacanza appassionata a Positano in compagnia del suo compagno. Sulle pagine della rivista "Chi" sono comparse alcuni scatti in cui, su una barca,. Del boyfriend si sa poco, solo che si chiama, che non lavora né nel mondo della televisione né in quello dello spettacolo, ed è giovanissimo , ha appena 27 anni. Il popolare giornalista e divulgatore scientifico, invece, fra pochi giorni, esattamente il 16 settembre, spegnerà 60 candeline.Durante unnella splendida cornice della costiera amalfitana, una gita fatta insieme ad alcuni amici, i due, una volta rimasti soli, sono stati immortalati dai fotografi mentre si scambiano abbracci romantici che hanno fatto scattare la voglia di. In poco tempo quelle immagini in cui Cecchi Paone risulta molto preso dal suo fidanzato, hanno fatto il giro del web. “– ha spiegato il popolare giornalista al settimanale diretto da Alfonso Signorini – una storia molto recente che, se così vogliamo dire, stiamo sperimentando”. Non è la prima volta che Alessandro Cecchi Paonecol suo nuovo compagno, che era presente sia a Rimini alla presentazione del suo nuovo libro, sia al Vip Master Tennis di Milano Marittima.Alessandro Cecchi Paone è stato uno dei primi a ‘dare scandalo’ rivelando pubblicamente la sua omosessualità. Parlando del suo coming out , aveva raccontato che quando decise di farlo, bensì di perdere la stima e l'affetto della sua ex moglie. Il giornalista è stato, infatti, sposato fino al 2001 con. “Rivelare la mia omosessualità non mi ha danneggiato a livello lavorativo – aveva detto Cecchi Paone - anzi c'è stata una saldatura ulteriore del pubblico nei miei confronti.su una cosa che molti nascondono e questo è piaciuto anche a chi poteva essere minaccioso". La verità è subito stata apprezzata dai fan del giornalista. "Pochi giorni dopo il coming out – aveva aggiunto - sono andato a fare benzina e il ragazzo che lavorava lì mi ha detto: 'Tu sei gay io sono etero, ma hai avuto più palle di me'. Ho avuto coraggio è vero”.Più difficile la confessione all'ex moglie. “Quando ho detto a mia moglie della mia omosessualità – aveva detto Cecchi Paone - lei non si è né arrabbiata né niente, ma ovviamente da quel momento cambiava tutto”. I due sono rimasti amici e in. Da allora Alessandro Cecchi Paone ha cercato una nuova felicità e sembra averla trovata col suo Simone: “Avete fotografato un bel momento tra di noi – spiega alla rivista – durante l’estate la nostra storia è cresciuta”. Dagli scatti si vede chiaramente che tra i due c’è, molto affiatamento: una storia tenuta alla larga dai social ma di cui il popolare giornalista parla con molta tranquillità.