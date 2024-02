Alpaca terapia, in Maremma la tenerezza è al servizio dei più fragili

Alpaca terapia, i benefici

Scheggi: "ogni esperienza una storia a sé"

Il bilancio dell'attività

Bianchi, mansueti, curiosi: glisono tra gli animali più socievoli e inclini a creare rapporti con l’uomo. Appartenenti alla famiglia dei camelidi, originari del Sudamerica, sono stati addomesticati e allevati soprattutto per utilizzarne la. Alle nostre latitudini rappresentano ancora una rarità, ma non dalle parti di Grosseto, a, in piena campagna maremmana, dove, grazie alla giovane imprenditrice agricolaè nato l’allevamento Albus Alpacas Il centro, che propone l’alpaca terapia, servizio gratuito per i più fragili, in poco tempo è diventato un punto di riferimento per le famiglie e i professionisti/terapisti del settore, ‘sfruttando’ i benefici che ilcon questi animali può donare, attraverso esperienze slow, sostenibili e a contatto con la natura. Senza sovvenzioni pubbliche e private, l'allevamento di Scheggi opera in maniera esclusiva e personalizzata (a seconda delle esigenze dell’utente) e in condizioni di massima sicurezza.Durante le giornate dedicate alle attività terapeutiche con questi animali, tutte le altre attività del centro si fermano per regalare esperienze ed emozioni a chi decide di intraprendere questa straordinaria esperienza. Con risultati incredibili. “Gli alpaca – dice il dottor, neuropsichiatra infantile - rappresentano una risorsa importantissima per bambini, adolescenti e adulti con disabilità "."Con la loro dolcezza, tenerezza e bellezza, sono animali che invitano all'accudimento, accendono emozioni, riescono a rendere bambini con difficoltà comunicative e disturbi relazionali attenti, propositivi, desiderosi di uscire dal guscio autistico ed entrare in relazione e proporsi" aggiunge il dottore."Grazie al manto che, questi animali consentono di superare paure, ansie, fobie, ossessioni e diventano degli interlocutori di apprendimento della realtà e della relazione di aiuto, infondendo curiosità e disponibilità affettiva” dice ancora l'esperto. A richiedere il, in questi mesi, sono stati privati, istituti di istruzione, centri diurni convenzionati, centri anziani, privati tramite assistenti sociali e/o terapisti. Partner del centro di Scheggi, sul territorio, sono il Comune di Cinigiano e l'Asl (l’allevamento è comunque sempre alla ricerca di altre realtà che vogliano collaborare senza scopo di lucro).“Questi primi 14 mesi di attività sono stati emotivamente molto intensi perché ogni attività che facciamo dona anche a noi dello staff emozioni indescrivibili” afferma. "Ogni esperienza è una storia a sé, con necessità dell’utente e della famiglia sempre diverse, che noi cerchiamo nel limite del possibile di assecondare" prosegue. "La soddisfazione più grande è essere riusciti a far avvicinare all’animale, dargli da mangiare e carezzarlo, persone che normalmente, con gioia e sorpresa di parenti e/o accompagnatori. Fino ad oggi, con tecnica e pazienza, siamo riusciti in questo con tutti gli utenti” spiega Scheggi.Complessivamente (da marzo 2022) gli utenti sono stati: il 75% provenienti dalla Toscana, con una maggiore affluenza dalle città di Grosseto, Livorno e Pisa. Il restante 25%, arrivato da fuori Toscana, sono utenti de L’Aquila, Genova, Roma, Alessandria, Caserta, La Spezia, Perugia, Brescia. Nel 62,8% dei casi si è trattato di persone con disabilità psichiche , il 14,2% sensoriali, il 12% motorie. L’11% degli utenti arrivano dai centri anziani. L’attività si svolge in gruppi o singoli individui, studiata e personalizzata in base alla tipologia e al grado di disabilità, finalizzata a portare l’utente a, dargli da mangiare, carezzarlo e beneficiare delle sensazioni che ne derivano. (Info, contatti e prenotazioni: www.alpacaterapia.it ). “Questo servizio è la testimonianza di una grande attenzione nei confronti deie rappresenta un vanto per il nostro territorio – commenta il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – a loro va quindi il nostro più sincero ringraziamento”.