Arriva PrideTv, canale globale pensato per la comunità Lgbtqi+

Pluto TV, il principale servizio di streaming televisivo gratuito, stringe una partnership con Your Channels e OUTtv e lancia PRIDEtv, canale televisivo lifestyle che celebra storie ed esperienze eterogenee pensate per la comunità LGBTQI+ e per chi accoglie la diversità.

Celebrerà il mese del Pride trasmettendo 24/7 in modalità totalmente gratuita film d'autore pluripremiati, documentari accattivanti, popolari serie queer, cortometraggi, reality show e TV show originali.

Il canale PRIDEtv sarà trasmesso in esclusiva su Pluto TV, oltre che in Italia, anche in Austria, Germania, America Latina, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Membri della comunità LGBTQI+, curiosi, appassionati di storie arcobaleno, potranno fruire dei contenuti a tema Pride connettendosi da browser all'indirizzo www.pluto.tv o da app per immergersi in un'atmosfera arcobaleno in maniera totalmente gratuita.

In Italia saranno disponibili i seguenti contenuti: la serie Kristàs Road to Eurovision, i documentari Beyonce on TOP e Harry Styles - The Finishing Touch. E ancora il reality show Queen of the Oilpatch, la serie comedy Sexfluencing, il film Air e la serie drama All You Need.