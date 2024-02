Bimba di 4 anni chiede una festa a tema giudici donne della Corte Suprema

La festa a tema giudici donne per i 4 anni

Il libro su Ruth Bader Ginsburg

La passione per le donne pioniere

Unaha chiesto una festa di compleanno a. Una scelta che ha lasciato di stucco la sua mamma, Jennifer Chang, 35 anni, che ha raccontato la curiosa storia al Washington Post. Sua figlia, Jordan Nguyen, ha iniziato ad appassionarsi ai giudici all'inizio dell'estate, dopo aver letto un libro per bambini su Ruth Bader Ginsburg . La donna pensava che si sarebbe trattato di una fase, forse anche condizionata dal film "Barbie" dove, tra le altre protagoniste, c'è anche la versione togata dell'iconica bambola, e che alla fine la bimba avrebbe deciso di volere qualcosa di più tradizionale, magari scegliendo tra i cartoni animati preferiti il tema del party.Il tema della festa di Jordan per il suo terzo compleanno era Daniel Tiger e quest'anno Chang sperava che Jordan scegliesse di nuovo quel tema, o un altro popolare. Ma all'inizio di luglio la piccola ha detto: "Non mi piace più Daniel. Mi piacciono i giudici e mi piacciono i presidenti".Quest'ultima allora ha cercato online le decorazioni, acquistando un'icona di Sonia Sotomayor, palloncini bianchi con il volto della Ginsburg e statuette Lego di tre giudici da mettere sulla torta di crema e fragole, su cui c'era scritto "Justice Jordan" in glassa rosa e sotto un disegno dell'edificio della Corte Suprema. Ha comprato anche degli adesivi dei giudici, che ha usato come guarnizione per i muffin al cioccolato. Il giorno deldella figlia, in una palestra attrezzata a Houston, la festeggiata ha indossato un abito nero (come le toghe dei giurati) sopra il suo vestitino rosa e ha fatto oscillare un martelletto in aria mentre gli ospiti cantavano "Happy Birthday to you"."Non si rende conto del valore etico di ciò che fa un giudice della Corte Suprema – ha spiegato la 35enne al quotidiano –. Ma credo che le piaccia molto il fatto che si tratti di". A giugno suo marito, Paul Nguyen, ha accompagnato la bambina alla visita settimanale in biblioteca e ha visto un libro per bambini sulla Ginsburg in fondo a un tavolo. Ha pensato che "I Look Up to... Ruth Bader Ginsburg", di Anna Membrino, sarebbe piaciuto a Jordan.Non si aspettava che in breve tempo diventassedella bimba. Che ha memorizzato fatti sulla giudice, come la data della sua nomina alla Corte Suprema (1993) e il presidente che l'ha scelta (Bill Clinton). Jordan è rimasta affascinata dal libro, tanto che mamma Chang ha dovuto affrontare con lei un discorso su alcune dure verità del mondo reale. La figlia è rimasta sconvolta la madre le ha spiegato che Ginsburg era morta. E si è stupita quando ha scoperto che l'illustrazione della togata che solleva metaforicamente l'edificio della Corte Suprema nel libro non era realistica.Ciononostante, la bambina ha chiesto di poter leggere altri libri sulla Ginsburg e su altri giudici della Corte Suprema donna. Si è poi interessata a, che nel 2009 è diventata la prima donna di colore a far parte della Corte Suprema. Ben presto ha imparato a memoria i fatti delleche hanno fatto parte del massimo organo giudiziario degli Stati Uniti: Sandra Day O'Connor, Ginsburg, Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett e Ketanji Brown Jackson Ma la passione per la bimba di 4 anni non si limita alle sole giudici: la madre spiega che dopo la festa ha iniziato a giocare con le figurine Fisher-Price di, tra cui Maya Angelou , Amelia Earhart, Sally Ride e la sua nuova preferita,. E ha chiesto ai suoi genitori di ordinare i libri sulle loro biografie, in modo da poter imparare a conoscere le loro storie. E chissà, magari un giorno entrare in quella lista di figure femminili straordinarie.