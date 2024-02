Cecchi Paone e le rivelazioni bollenti sul fidanzato Simone: tra sesso e teneri nomignoli

Chi è Simone Antolini

Quando il celebre giornalista, in estate, era stato paparazzato in barca mentre si scambiava affettuose effusioni con il, aveva voluto dire la sua, rispondendo a chi aveva già iniziato a muovere qualche critica rispetto alla differenza d'età tra i due: "Non ho nulla da nascondere" e ancora "Una storia molto recente che, se così vogliamo dire, stiamo sperimentando". Ma ora che la storia tra, di 30 anni più giovane , è ormai di dominio pubblico, sembra quasi che il 60enne ci tenga invece a, anche quelli più piccanti, della loro relazione.In un'intervista ad altissimo tasso erotico, rilasciata a Le Iene e andata in onda nella puntata di martedì 11 ottobre, Cecchi Paone racconta anche la vita sotto le lenzuola tra lui e Simone. L'ultima volta che hanno fatto l'amore? Una settimana fa. E quante volte hanno rapporti? "con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo...", assicura, facendo impazzire curiosi e fan della coppia. Dettagli spinti e senza censure, che rivelano una forte intesa - anche sessuale, evidentemente - tra i due. In effetti l'intervista stessa era incentrata proprio sul tema del sesso e come questo viene vissuto dalle celebrità. Un racconto senza filtri, quello del giornalista, che ci tiene anche a smentire le possibili dicerie sul suo conto, vista la non poca differenza d'età tra lui e Antolini: ", ma devo fare una assicurazione sulla vita", ci scherza su. Ma non solo, il divulgatore scientifico si spinge oltre: unal letto dura circa, massimo mezz'ora e il posto più strano dove l'hanno fatto è stato ", l'ha visto tutto il mondo". È evidente il riferimento proprio a quegli scatti pubblicati dal settimanale "Chi" nei quali lui e il fidanzato erano immortalati in atteggiamenti affettuosi. L'intervista raggiunge l'apice poi con due rivelazioni hot proprio su Simone Antolini: la cosa che Cecchi Paone trova più eccitante nel compagno, che nell'intimità chiama? "Il cu*o". Per il 23enne invece sono "Le gambe" del giornalista. La speranza, conclude la coppia affiatata, è di essere l'un l'altro l'ultimo partner sessuale per il resto della vita.Il 23enne, ormai compagno riconosciuto di Alessandro Cecchi Paone, hae recentemente ha raccontato in un'intervista a Fanpage qualche dettaglio in più sulla sua vita privata.di un paesino dellein provincia di Ascoli Piceno, Antolini studia scienze giuridiche all'università e nel frattempo dà una mano alla sua famiglia in un negozio di alimentari. Nonostante l'improvvisa celebrità, raggiunta da quando ha avviato la sua relazione con il giornalista, ci tiene a mantenere il più possibile riservata la sfera personale, dati gli attacchi degli haters e gli insulti ricevuti dopo gli scatti apparsi su "Chi" la scorsa estate. Simone ha scoperto solo di recente la sua omosessualità, prima è stato legato a lungo con una ragazza. Ma, a dispetto dei ruoli e della personalità, è statocon Cecchi Paone, contattandolo via Instagram dopo aver scoperto le somiglianze tra le loro storie. Il 60enne, prima di dichiararsi gay, è stato infatti sposato per 10 anni con Cristina E. Navarro.