Chi è Marina Machete? La 28enne è la prima donna trans a vincere Miss Portogallo

Dopo lo storico successo, infatti, Machete

ha pubblicato un post su Instagram in cui scrive: "Stiamo facendo il conto alla rovescia per Miss Universo 2023 . El Salvador, ci vediamo presto!".

La seconda reginetta trans

Chi è Marina Machete

è alta un metro e novanta, come riporta The Sports Grail. La ragazza,

è diventata laa vincere il concorso di Miss Portogallo . La vittoria della 28enne è stata annunciata giovedì 5 ottobre, nella serata finale del concorso a Borba, nella regione sud-occidentale di Evora e la neo reginetta parteciperà ora al concorso di Miss Universo 2023, in programma a novembre.Marina, che nella vita di tutti i giorni fa l'assistente di volo, sarà la seconda donna trans, dopo l'olandese Rikkie Valerie Kolle , a partecipare al concorso internazionale nel Paese centro americano. A concorrere per il titolo, al momento, sono 80 partecipanti, ma altre si aggiungeranno nel corso di questo mese.Machete, che ha vinto il titolo di bellezza per il 2023 il 5 ottobre, è una donna trans di 28 anni che ha lavorato come assistente di volo professionista negli ultimi cinque anni. Nata e cresciuta in una piccola città portoghese, Palmela, nel distretto di Setubal, Marinache parla perfettamente l'inglese, ha prevalso sulle altre 70 concorrenti e ha conquistato la giuria anche grazie alla sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico.

Le altre miss transgender nella storia

Nell'ambito del concorso ha parlato del suo "desiderio e". Oltre ad aver ottenuto la corona, battendo le 16 finaliste, Marina è stata anche riconosciuta come la partecipante "più sicura di sé" dell'intera selezione. Pensare che questo traguardo le sembrava "un risultato impossibile da raggiungere" fino a poco tempo prima. Invece, anche grazie al sostegno della sua famiglia, è riuscita a "superare molti ostacoli" che ha incontrato lungo il percorso. Prima della cerimonia, la ragazza ha condiviso un pensiero suo profilo Instagram: "Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a concorrere per il titolo di Miss Universo Portogallo". Ha inoltre aggiunto die di essere finalmente onorata di averne avuto l'opportunità.Marina Machete segue le orme di, che è stata laa partecipare al concorso di Miss Universo 2018, dove ha rappresentato il suo Paese, la Spagna. La 28enne portoghese, invece, non sarà la sola a partecipare all'edizione di quest'anno, perché con lei ci sarà l'attrice e modella 22enne Rikkie Valarie Kolle, che all'inizio di quest'anno è stata la prima donna trans a vincere il titolo di Miss Olanda.Come riporta World 360 News, la reginetta dei Paesi Bassi, originaria di Breda, desiderava essere la portavoce e un modello per la comunità Lgbtq+. Oltre alle tre nominate, altre vincitrici di concorsi di bellezza transgender sono, statunitense, che ha vinto Miss USA 2022 e, che ha vinto Miss Great Derry 2023.ha conquistato la corona e il titolo di Miss Nevada Usa nel 2021 e, all'inizio dello stesso anno, quello di Miss Silver State Usa. Il concorso di Miss Universo è ora guidato dall'imprenditrice trans tailandese Anne Jakkapong Jakrajutatip, che è anche l'amministratore delegato della società di media tailandese JKN Global Group.