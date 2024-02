Chi è Zooey Zephyr, deputata trans del Montana esclusa dal Congresso

democratica

È l'unica rappresentante transgender del Congresso statale.

non potrà partecipare ai lavori di persona, le è stato vietato di frequentare anche il corridoio principale che porta all'aula e l'anticamera e potrà votare solo da remoto.

La deputataDurante una seduta della scorsa settimana la deputata trans ha avuto un duro scontro con gli avversari politici che sostengono una legge statale chealle persone che chiedono di sottoporsi allaFacendo riferimento agli studi che dimostrano come l'assistenza sanitaria ai transgender può ridurre la tendenza al suicidio nei giovani, la 34enne ha detto: "Se voterete sì a questa legge la prossima volta che vi inginocchierete per pregare vedrete".Da mercoledì scorso le è stato quindidurante le sessioni del Parlamento. Una punizione più leggera rispetto all'espulsione, che era anch'essa sul tavolo, secondo la leadership della Camera. Ventuno legislatori conservatori hanno chiesto infatti immediatamente di votare una misura di censura nei suoi confronti, perché la donna, a cui gli avversari non riconoscono il diritto all'uso del pronome femminile , aveva "umiliato il corpo legislativo del Montana". Nelle sedute successive, di venerdì 21 e martedì 25 aprile, Zephyr non ha potuto partecipare alla discussione. Ma non basta: i repubblicani hanno deciso all'unanimità per il suolegislativa, che si concluderà il 5 maggio, a meno che non arrivino da parte sua delle scuse ufficiali. "Lunedì, questo consiglio ha assistito a una condotta scorretta da parte di uno dei suoi membri, che ha disturbato l'ordinato svolgimento dei lavori di questo consesso... mettendo a rischio i legislatori, il personale e persino i nostri cittadini", ha dichiarato il leader della maggioranza repubblicana della Camera, Sue Vintin, prima del voto per la punizione alla deputata Zephyr."Ho ricevuto chiamate dalle famiglie del Montana, compresa una famiglia la cui adolescente trans ha tentato di togliersi la vita mentre assisteva a un'udienza su una delle proposte di legge anti-trans", ha detto Zephyr durante il dibattito di mercoledì scorso. "Quindi, quando mi sono alzata e ho detto 'avete le mani sporche di sangue', non stavo esagerando", ha aggiunto. "Se usate lale persone che vi accusano di essere responsabili, non fate altro che usare il decoro come strumento di oppressione". Sette persone sono state arrestate durante una manifestazione nella galleria della Camera per protestare contro l'esilio della democratica . La controversia del Montana arriva circa tre settimane dopo che la Camera del Tennessee ha votatodei deputati stataliper aver usato un megafono in aula durante unaLa tensione all'interno della Camera del Montana si è sviluppata va avanti ormai da tempo: la 34enne ha dichiarato di essersi candidata dopo che i repubblicani avevano approvatoOra che è in carica, ha preso una posizione molto forte contro tutta una serie di proposte di legge che vietano le cure di conferma del genere per i minori transgender , contro quelle che vietano ai bambini di assistere a spettacoli di drag queen e che, infine, definiscono il sesso come binario nel codice dello Stato. La leader della minoranza della Camera, Kim Abbott, ha dichiarato che il suo gruppo riterrà i repubblicani responsabili della loro "".