Non c’è limite alla vergogna: per quanto ancora una persona verrà sminuita nel suo ruolo o impiego lavorativo, nella sua professionalità, a causa del suo genere? O della sua identità di genere? Stando all’episodio avvenuto in Arkansas di strada da fare ce n’è ancora tanta. Un parlamentare repubblicano ha chiesto a una farmacista transgender se ha il pene. Se la domanda appare già di per sé assurda, pensate che è stata rivolta alla donna mentre il senatore in questione testimoniava in Aula, in un’udienza della Commissione Giudiziaria del Senato. Il conservatore Matt McKee rivolgendosi a Gwendolyn Herzi, farmacista di Little Rock, durante un’audizione in merito al disegno di legge SB199, che cerca di consentire ai minorenni che hanno ricevuto cure di affermazione di genere di citare in giudizio il medico che ha fornito l’assistenza, ha chiesto: “Ha detto di essere una donna trans? Ha un pene?“.

Republicans are not hiding their transphobia. TODAY in the Judiciary Committee, one Senator asked a doctor if she “has a penis” and another claimed that gender affirming care was a TikTok plot from China. Then, they passed #SB199 to create malpractice law for life saving care. pic.twitter.com/kvllGCcwnX — Democratic Party of Arkansas (@ArkDems) February 13, 2023

La domanda del senatore McKee sui genitali della donna ha suscitato grida e fischi di protesta, irritando non pochi partecipanti, tra cui una persona che ha urlato nel bel mezzo dell’udienza: “Vergognoso“. Herzig ha dichiarato che la domanda di McKee era “orribile”. “Non conosco i miei diritti, ma quella domanda era altamente inappropriata”, ha aggiunto la dottoressa, specializzata in farmacia. “Sono una professionista della salute, un medico – ha specificato Gwendolyn -. Trattatemi come tale. La prossima domanda, per favore”. Parlando con i giornalisti, dopo la seduta, ha detto che si aspettava una domanda diversa “da quella che ho ricevuto”. “È stata probabilmente la cosa più umiliante che abbia mai affrontato pubblicamente” ha commentato la farmacista trans che, quando ha saputo che il video dello scambio è diventato virale, ha concluso: “Spero solo che mostri alla gente che ci sono persone come me che vogliono farsi valere e che vogliono assicurarsi che ci sia accesso alle risorse“. Il Partito Democratico dell’Arkansas ha poi criticato McKee per la sua condotta durante l’interrogazione, twittando: “I repubblicani non nascondono la loro transfobia“.



La discussione è avvenuta durante un’udienza su una proposta di legge introdotta questo mese dal Senato dello Stato, che vieta ai medici di eseguire interventi chirurgici sui transgender o di prescrivere ormoni per bloccare la pubertà e favorire il passaggio da un sesso all’altro ai minori. La proposta di legge consentirebbe inoltre alle persone che hanno ricevuto tali cure di citare in giudizio i medici professionisti dopo il compimento del 18° anno di età. Il disegno di legge è stato approvato lunedì dalla Commissione giudiziaria del Senato dell’Arkansas. Una misura che non stupisce, vista l’ondata di conservatorismo radicale che sta attraversando gli Stati Uniti nell’ultimo anno, con una sfilza mai vista di proposte contro i diritti delle persone trans. Una legge che si pone sulla stessa linea delle norme anti aborto approvate dai governi federali a guida repubblicana, che stanno rendendo praticamente illegale la procedura nella quasi totalità dei casi.