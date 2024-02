Congedo di paternità: in Italia c’è ancora tanta strada da fare. Le aziende non ci sentono: spesso è un rischio per la carriera

Le esperienze dei papà

"Per i padri è un blocco alla carriera"

Il medico: "Sei (bellissimi) mesi a casa senza problemi sul lavoro"

In nove anni ilobbligatorio in Italia è decuplicato. Era il 2012 quando una legge, la 92 del 2012, introduceva - in via sperimentale - per i papà lavoratoricinque mesi dal parto. Volendo, si potevano aggiungere, in alternativa alla madre. L’obiettivo dichiarato era di “sostenere la genitorialità, promuovendo unadei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”. Un giorno. Ai lettori con figli (e forse anche a quelli senza) sarà già spuntato un sorriso amaro. Poi negli anni il legislatore si deve essere accorto della cifra diciamo “simbolica” e mano a mano ha aumentato la durata del congedo:, dae per il. Passi da gigante, ma ancora non basta e su questo tema l’Italia resta piuttosto in fondo nelle classifiche europee. Ecco perché.Nel 2021 in Italia un neo papà lavoratore ha diritto aper stare con un nuovo arrivato (più un giorno facoltativo “tolto” alla madre). Ma attenzione, non vale per tutti i papà: solo quelli che, perché per il pubblico si attende ancora un decreto attuativo che individui gli ambiti per “armonizzare la disciplina”. Tradotto, se un medico chiede di poter accedere all’istituto della paternità obbligatoria si sente rispondere che non c’è modo. Ai giorni obbligatori e retribuiti al 100 per cento, si aggiungono i mesi diSi tratta di dieci mesi per ogni figlio (elevabili a 11), che i genitori possono dividersi tra loro: sei mesi al massimo per la madre, sei mesi per il padre che diventano sette se ne prende almeno tre. Un’offerta davvero ottima in questo caso, se non fosse che la retribuzione è al 30 per cento (fino ai 6 anni del bambino, poi fino ai 12 non c’è nessuna retribuzione) e che si tratta di un diritto cedibile, non individuale. Non esiste una “quota papà” e questo genera forti storture.Una direttiva dell’Unione Europea del 2019 sulla “work-life balance for parents” prevede per i Paesi europei almenoe almeno, con l’obbligo di adeguarsi entro tre anni. Rispetto a questi standard, la geografia europea è molto diversa e per una volta la latitudine non fa la differenza. Per esempio la, rispetto all’Italia, sembra Marte: dal primo gennaio 2021 i papà e le mamme hanno lo stesso diritto, sedici settimane di cui sei obbligatorie subito dopo il parto, retribuite al cento per cento. Si tratta di: se i papà non usufruiscono delle settimane facoltative, le perdono, così come le mamme. Ini giorni di paternità sono 25 di cui 20 obbligatori, poi i genitori possono dividersi fino a 180 giorni (sei mesi) retribuiti minimo all’80 per cento. E che dire della, dove per ogni figlio ciascun genitore ha un tesoretto di 240 giorni (8 mesi), di cui 90 non trasferibili, pagati all’80 per cento. Ini papà hanno un minimo di 15 settimane che possono salire a 19. In più ci sono 16-18 settimane da dividere con la mamma. Inci sono almeno 54 giorni lavorativi.Rispetto alla direttiva europea, l’si è adeguata ma al momento ha scelto loappunto. Eppure l’importanza di una più equilibrata ripartizione dei compiti di cura in famiglia è ormai un fatto: l’Inps stessa nel capitolo dedicato al “Sostegno alla famiglia” dell’ultimo report sulle sue attività, scrive che “in Italia le donne hanno più difficoltà a conciliare lavoro e famiglia rispetto a molti Paesi Ocse” e “si trovano spesso a dover compiere una scelta tra stare nel mercato del lavoro e avere figli. Ne risulta che sia ilche ilsono”. In parole povere, se i figli sono solo un affare della mamma, le donne ne fanno meno e comunque restano sempre indietro nel mondo del lavoro. I dati relativi al 2019 (fonte Inps) dicono che il tasso di occupazione deiè dell’mentre per le madri è del. Quello delleè del. Mentre i numeri della natalità, sempre riferiti al 2019, registrano 420.170 nuovi nati con un calo del 4,5 per cento rispetto all’anno precedente. La pandemia ha aggravato la situazione: solo nel mese di dicembre 2020 l’Istat ha riportato un calo dell’occupazione femminile di 99mila unità. Non è un caso che diversi gruppi e associazioni insistano su una migliore divisione dei congedi parentali tra madri e padri per favorire lavoro femminile e nascite. Una fra tutte, WeWorld propone di estendere la durata del congedo obbligatorio di paternità̀ retribuito all’80, di fatto equiparando i diritti di madre e padre. E di introdurre un congedo parentale specifico per i padri e per le madri della durata di, riconosciuto come diritto autonomo quindi non cedibile all’altro genitore e utilizzabile fino ai 12 anni di vita del figlio.Se davvero si passasse da dieci giorni a tre mesi obbligatori e daa “quote papà” fisse, forse si incentiverebbe l’uso di un diritto che pochi uomini hanno (o sfruttano). Basta guardare i numeri (dati Inps e Istat). Neli papà che rimasero a casa nel giorno di paternità obbligatoria furonodi lavoratori dipendenti nel privato e oltreMano a mano è andata meglio: nelfuronosu quasi. Però due padri su tre non hanno potuto godere del congedo obbligatorio.Ma il peggio arriva quando si parla del, più conosciuto come “” (quando si dice che le parole sono importanti…): nel 2019, sul totale dei congedi parentali da parte dei lavoratori e delle lavoratrici dipendenti, il congedo è stato richiesto nel 79% dei casi dalle madri e solo nel 21% dei casi dai padri. In termini assoluti, dopo i cinque mesi di maternità obbligatoria, hanno prolungato ancora l’assenza dal lavoro per occuparsi dei figli (con tutte le conseguenze sulle possibilità di carriera, sugli stipendi, la formazione permanente). Su questa enorme disparità pesano più fattori: in primis, la, così spesso le famiglie fanno i conti e. Inutile dire quale sia.Ma c’è anche un aspetto più strisciante, legato alla mentalità: nell’Italia del 2021, see mesi per accudire i figli (al netto dei mesi di maternità obbligatoria) è, mentre se lo fa, può succedere di dover affrontare unnon privo di frustrazioni e amarezza. Lo sa bene A.Z., di Milano, di cui evitiamo di pubblicare il nome per risparmiargli ulteriori grane. La sua vicenda è emblematica di un modo molto italiano deidi affrontare l’arrivo dei figli dei dipendenti: un problema che non li riguarda e per il quale non c’è spazio. A.Z. ha una figlia di tre anni e mezzo e un figlio nato nel marzo 2020.“Quando è nata la bimba, le è stata diagnosticata una forma di fibrosi cistica. Ci è stato detto di non mandarla all’asilo per i primi tre anni e così abbiamo cercato di capire come fare. I nonni erano lontani, uno di noi due, tra me e mia moglie, doveva rimanere con lei”. In casa iniziano i calcoli. “Mia moglie ha, a livello economico molto migliore del mio. Quindi abbiamo dovuto scegliere il male minore e abbiamo deciso che rimanessi a casa io con la bimba per tre mesi”. Ma non è stata solo una scelta economica: “Da un lato, mia moglie non voleva essere definita come donna solo dall’essere madre, voleva tornare al lavoro dopo la maternità. Dall’altro, mi piaceva l’idea di passare del tempo con mia figlia”. Scelta la strada da seguire, A.Z. si attiva per capire come chiedere il congedo. E qui iniziano i guai. “Lavoro per unache in Italia ha 200 dipendenti, non è piccola. Il problema è stata ladell’azienda, quel mood per il quale il dipendente deve ringraziare di avere un lavoro”. E così quando A.Z.comunica ai capi le sue intenzioni, la risposta è no. O meglio, “quello che mi veniva detto tra le righe era che non potevano dirmi formalmente no, ma se avessi preso quei mesi poi le”. Non c’è una trattativa formale, ma ci vogliono comunque due mesi prima di poter ricevere un via libera. Anche perché tra i papà in azienda, A.Z. è il primo a osare chiedere i mesi di ‘facoltativa’. La situazione si sblocca solo quando il direttore dell’epocae, memore di una esperienza precedente con un centro che si occupa di questa malattia, cambia idea e. “A onor del vero questa persona non è più in azienda, ora le cose vanno meglio. I miei colleghi hanno reagito con perplessità, non avevano la percezione che fosse una cosa fattibile. E nei mesi dopo, che io sappia, nessuno ha seguito questa strada”. Come sono stati quei tre mesi? “. Ma ammetto che gli ultimi giorni contavo le ore e immagino che anche per le mamme sia così. Mi auguro che le cose cambino, è essenziale affinché le donne non debbano vivere la maternità come ostacolo della carriera”.Fortunatamente non sempre va così. E di tutt’altro tenore è l’esperienza di, medico infettivologo di Brescia. “Ho sempre avuto in mente l’esempio di mio zio che negli Stati Uniti era rimasto a casa per sei mesi. Da piccolo lo vedevo quasi come un eroe. La sua storia, di papà a casa, era una narrazione positiva che non volevo perdermi”.

E così, quando nel 2017 nasce la sua prima figlia, Zoe, la decisione viene da sé. “All’epoca ero ancora in specialità, quindi per prendere il congedo parentale, ho dovuto rifarmi alla segreteria dell’università”. Dove però la richiesta di Bonito era più unica che rara: “Non sapevano bene cosa dirmi ma sono stati molto contenti di capire meglio quali documenti servissero”. Un mese e mezzo circa per raccogliere il materiale necessario, poi i sei mesi di congedo (con la borsa di specialità decurtata del 30 per cento). “Anche mia moglie è medico e anche lei aveva preso sei mesi di congedo: volevo avere la sua stessa fortuna, la stessa opportunità di stare con mia figlia”.

Il dipendente a tempo indeterminato di una rsa: "Un solo problema: nessuno sapeva come fare"

Come hanno reagito in corsia, agli Spedali Civili di Brescia? “I mieila mia scelta. Anzi, nel corso del tempo sono stato contattato diverse volte per aiutare qualche specializzando neopapà che voleva capire come muoversi. Secondo me sono vie, queste, che una volta aperte diventano sempre più battute”. Tutto ovviamente dipende dai contesti: “Se c’è, diventa più complicato garantire questi diritti. Ma qui a Brescia non è così. Posso dire che quei sei mesi con mia figlia sono stati uno dei”.

E' positiva anche l’esperienza di Denzil Oberto, trentacinque anni, che nove anni fa è diventato papà di una bimba avuta con una ragazza tedesca che poi è tornata a vivere in Germania.

E così Oberto ha dovuto fare di necessità virtù, chiedendo periodi di congedo parentale per poter andare a trovarla. “All’epoca lavoravo in una Residenza sanitaria assistita a Firenze con un contratto a tempo indeterminato. Oggettivamente non ho avuto problemi a ottenere i congedi ma quando andavo a chiedere come fare nessuno sapeva darmi una risposta”. Grazie al congedo pagato al 30 per cento per i primi tre anni (limite poi provvidenzialmente alzato a sei), Oberto poteva andare una settimana al mese a Berlino a trovare la sua bambina. “Bastava andare sul sito dell’Inps, inserire i giorni di cui avevo bisogno e poi portare la ricevuta al capo", ricorda Denzil Oberto .

"In struttura sono sempre stati molto disponibili”, aggiunge il giovane padre. A causa del Covid e del blocco dei viaggi Denzil Oberto non vede la sua piccola da due anni, “ma per fortuna possamo rimediare con le videochiamate, in attesa di poter tornare da lei”.

Il lavoratore Microsoft: "Qui in Danimarca è un paradiso. O quasi"

Sembra invece lontano anni luce il racconto di, 33 anni, che da sei annicon la moglie e i due figli: 4 anni la bimba, sei mesi il piccolo. La moglie è libera professionista mentre lui lavora per Microsoft. “Rispetto all’Italia qui c’è una grossa differenza culturale sul congedo parentale: ènella vita di una persona. E le aziende sono contente di sostenere la creazione di una famiglia, anzi quelle più grosse forniscono anchea quelle proposte dallo Stato”. La gestione dell’arrivo di un figlio, in Danimarca, funziona così: prima della nascita le mamme hanno diritto a sei settimane pagate al cento per cento. Poi ci sono i tre mesi successivi al parto. Infine, un periodo diche mamma e papà possono dividersi, entro il primo anno di vita del figlio. “Non sono obbligatorie ma non credo che qualcuno rinunci!”. Il congedo di paternità vero e proprio è di due settimane, obbligatorie subito dopo il parto. E sono una cosa seria. “Bisogna presentare unain cui si assicura che le due settimane vengono trascorse con i figli”. Valzesi, alla nascita della bimba, ha preso otto settimane delle 32 previste. E senza colpo ferire in azienda. “. Colleghi e capi accettano i congedi dei papà senza problemi, anzi sarebbe visto male il contrario, cioè se un padre non si prendesse del tempo per stare con i figli. Sarebbe interpretato come una relazione tossica con il lavoro”. Un paradiso, dunque? Non proprio, “diciamo che la verità sta sempre nel mezzo”, commenta Valzesi. “La Danimarca è un, che può permettersi queste politiche. In generale i Paesi scandinavi sono fantastici per metter su famiglia, anche per chi come me era arrivato da poco. Ricordo che i primi tempi ero rimasto impressionato dal numero di bambini in giro e dal numero di papà a passeggio con la carrozzina”. Eppure le donne sono discriminate anche qui: “Lepiù degli uomini e le donne si sentono ancora chiedere ai colloqui se hanno. E’ in corso un grosso dibattito su come rimediare”. L’impegno del Governo è massimo su questi temi: obbliga le aziende e le famiglie a puntare sui bambini. “La vita danese gira tanto intorno ai bambini: qui alleperché ci sono i bimbi da prendere all’asilo. E’ difficile vedere baby sitter o nonni al posto dei genitori”. Insomma, la Danimarca sulle politiche familiari vince a mani basse. Eppure… “è una società chiusa, un Paese ricco che per questo si è chiuso in una bolla, si cresce in un’atmosfera ovattata dove non ci sono problemi. Ma la vita vera non è così”.