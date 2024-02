A cena nudi: è il nuovo trend di New York

come momento liberatorio. C’è un nuovoche sta spopolando ae si chiama, come si legge sul “New York Times”. Si tratta di una cena con un particolare dress code: si sta a tavola completamente nudi. A questo bisogna anche aggiungere un altro particolare: i commensali sono dei perfetti sconosciuti. Il quotidiano newyorkese racconta la storia del “Füde Dinner Experience” la cui padrona di casa di questa cena senza veli è la modella e artista. Al costo di 88 dollari e previa approvazione, gli ospiti si siedono alla tavola con altri perfetti sconosciuti e per quale ora, degustando piatti vegani, si scrollano di dosso ogni tabù.Secondo l’ideatrice dell’iniziativa, sono diversi i motivi per cui si sceglie di cenare nudi: c’è chi vuole sentirsi più connesso con il proprio corpo , chi vuole stringere amicizie disinibite. Sul “New York Times” si leggono le testimonianze di una donna di 41 anni, che ha dichiarato di voler, che è cambiato dopo aver dato alla luce il suo primo figlio lo scorso anno, mentre una ragazza di 21 anni ha aderito perché sperava la cena la aiutasse a essereL’organizzatrice ha definito l'esperienza “come unoche celebra il nostro io più puro, attraverso la cucina a base vegetale , l'arte, la nudità e l'amor proprio”. A questi eventi i commensali sono soprattutto di sesso femminile, i maschi non sono completamente esclusi ma qualcuno. Tutti i potenziali partecipanti, infatti, devonospiegando perché sono interessati a vivere questa esperienza, specificando se si siano resi protagonisti in passato di gesti inappropriati, che possano mettere a disagio il resto dei commensali. Max ha cominciato a sperimentare alcuni eventi nudi, tra cui la respirazione, nel 2020. All'inizio erama quando si è diffusa la voce sui social media,e le richieste sono arrivate da ogni parte del mondo. Ora la modella si divide tra New York e Los Angeles. Ogni “Füde Dinner Experience” ha un, come per esempio “Self-Love” oppure “Muse/Museum”. L’ultima cena a New York si è focalizzata sul ciclo mestruale , “Embracing Your Inner Rhythms: for Individuals to Connect with their Menstrual Cycles” ovvero l’accettazione dei propri ritmi interiori: per gli individui che vogliono connettersi con i cicli mestruali.