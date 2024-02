Da Carla dall'Oglio a Marta Fascina: tutte le donne del Cavaliere

Berlusconi e la prima moglie Carla Elvira

Veronica Lario, dall’amore clandestino alla rottura traumatica

L’anticamera della separazione e il bunga bunga

Francesca Pascale, la prima fidanzata militante

Marta Fascina, la “non” moglie

Dasenza dimenticare Francesca Pascale: ecco tutte le donne del Cavaliere . Silvio Berlusconi si è spento oggi a 86 anni dopo una vita molto intensa: è stato un grande imprenditore e leader politico italiano.Una vita professionale sotto i riflettori così come la parte privata dove si registranoe due fidanzate ufficiali. Ma la donna più importante di Silvio Berlusconi è stata mamma Rosa. Perché il rapporto del Cavaliere con le donne è stato decisamente. In fondo - spiega chi gli è stato vicino in questi anni - rappresenta la metafora di una vita vissuta sempre al massimo e sopra le righe.La prima moglie di Silvio Berlusconi risponde al nome di. La donna, classe 1940, aveva solo vent’anni anni quando conosce il Cavaliere a una fermata del tram a Milano. “Aveva una silhouette che sembrava dirmi: prendimi! Prendimi!” ha raccontato in passato lo stesso leader di Forza Italia a proposito della ragazza, con origini modeste, che veniva dall'Emilia Romagna e si era trasferita a Milano con i fratelli.Dopo un breve fidanzamento, i due nel 1965 convolano a nozze. Stanno insieme per vent'anni e dall'unione nascono due figli:(all'anagrafe è Maria) nata nel 1966 e tre anni dopo, soprannominato Dudi. Nel 1985 divorziano. E stando al gossip per colpa di Veronica Lario, attrice che Berlusconi conosce qualche tempo prima a teatro.Nel 1980 al Teatro Manzoni di Milano (di proprietà di Berlusconi, ndr), l’imprenditore conosce l'attrice Veronica Lario, nome d'arte di, nata a Bologna il 19 luglio 1956. Lei è in scena con una rappresentazione del “”. Berlusconi chiede di conoscerla al termine dello spettacolo. Tra i due ci sono vent’anni di differenza ma è subito amore. E, infatti, il Cavaliere intraprende una, facendola trasferire a vivere insieme alla madre di lei nella sede operativa della Fininvest, presso villa Borletti di via Rovani a Milano.Nel 1985 l'ex presidente del Milan divorzia da Carla Dall'Oglio e ufficializza la relazione con Lario, che sposa con rito civile a Milano il. I testimoni del matrimonio furono i coniugi Craxi (Bettino aveva già fatto il padrino di battesimo a Barbara), Fedele Confalonieri e Gianni Letta. La coppia convola a nozze dopo la nascita dei tre figli:(1984),(1986) e(1988). Il legame tra i due viene raccontato nel film del regista premio Oscar Paolo Sorrentino “”, nelle sale nel 2018.Il 31 gennaio 2007, Veronica Lario invia al quotidiano “Repubblica” unanella quale richiede al marito Silvio Berlusconi pubbliche scuse. Il motivo? Le “frasi galanti” rivolte da quest'ultimo ad alcune signore presenti alla cerimonia dei Telegatti, parole che la donna giudica “. Le scuse arrivano in meno di 24 ore, sempre tramite un lettera. Ma il matrimonio è ormai compromesso: si separano nel 2009.Il divorzio arriva nelcon un generoso assegno che dai 3 milioni mensili a titolo di mantenimento, poi ridotto a 1,4 milioni dai giudici di Monza, e infine annullato nel novembre 2017 dalla corte d'appello di Milano che stabilisce che non ne ha diritto e deve anche restituire 60 milioni. Pubblicamente l'ex moglie afferma che, che frequenta minorenni. Il riferimento è alle giovanissime ragazze che entrano ed escono dalle residenze del Cavaliere. Lario parla di “figure di vergini che si offrono al drago per rincorrere il successo, la notorietà e la crescita economica”. E' il maggio del 2009 - un mese dopo la festa dei 18 anni dia Casoria che chiama “papi” il premier – e LarioLe ‘olgettine’, le cene eleganti, il ‘bunga bunga’ emergono nell'inchiesta sullae svelano al mondo ledell'allora presidente del Consiglio. I dettagli sui dopo cena di Arcore riempiono le pagine della cronaca giudiziaria con risvolti sul governo e sull'immagine internazionale. Berlusconi, però, va avanti come se niente fosse. A rappresentare l'accusa, nel primo atto di un processo ora al terzo filone, ècon cui il Cavaliere è ‘scontrato’ già nel procedimento Sme. In aula le stoccate non mancano, ma storica è laal termine di lunghe dichiarazioni spontanee. E' ile Berlusconi riesce a strappare alla ‘rossa’ rivale anche un sorriso con una battuta sui difensori: “Questi avvocati sono tremendi, specialmente quando mandano le parcelle”.Berlusconi dopo la separazione dalla seconda moglie non resta solo a lungo. Nel Natale 2011, nel salotto tv di Barbara D’Urso, ufficializza la sua relazione con la giovane. “” le parole dell’ex premier per presentare la donna che gli aveva rubato il cuore. “Ci sono 49 anni di divario d'età tra me e lei, ha 28 anni, si chiama Francesca. E' una ragazza bella di fuori e ancora più bella dentro, di principi morali solidissimi, mi sta molto vicino, mi vuole molto bene e io la ricambio” disse all'epoca il Cavaliere.Classe 1985, napoletana di Fuorigrotta, orfana di madre, Pascale con un passato da soubrette, è colei che inventa il comitato “”. In una delle prime interviste parla di Berlusconi come di Simon Le Bon confessando di aver cominciato a sognare il Cav quando era piccolissima. Al fianco del Cavaliere inizia la sua (breve)con una candidatura alle Amministrative a Napoli e nel 2009 l'ingresso nel Consiglio della Provincia di Napoli per il Popolo delle Libertà.Negli anni insieme a Berlusconi, Pascale porta avanti anche la sua personalissima battaglia: quella dei diritti Lgtbq . Mentre sta con il Cavaliere interviene alla serata conclusiva del Gay Village capitolino aprendo una breccia arcobaleno nel mondo degli azzurri, molto prima di Barbara Masini ed Elio Vito. Pascale, infatti, è bisessuale, dirà che Berlusconi lo ha sempre saputo. Nel 2020, dopo voci insistenti, è un comunicato di Forza Italia a confermare che non sono più una coppia. Lei esce di scena e nel 2022 si unisce civilmente alla cantante Paola Turci L’ultima donna del Cavaliere è la 33enne reggina Marta Antonia Fascina , deputata dal 2018. La storia, ufficialmente, inizia nel 2020. Fascina è lae parlamentare. Insieme ad Antonio Tajani la parlamentare ha, infatti, un ruolo apicale nel partito (ma anche nelle attività imprenditoriali e nella gestione dei rapporti familiari).Nel 2022 ha chiesto e ottenuto da Berlusconi una cerimonia molto particolare:. Praticamente un non matrimonio, nonostante lei si sia presentata in abito bianco e ci sia stata una festa con il rito, il banchetto e tutto. Il rito consisteva in un momento celebrato nella cappella di villa Gernetto con il suono di un violino sullo sfondo. E lì c'è statocon Berlusconi che ha dedicato parole di riconoscenza e di amore nei confronti della donna che in passato ha avuto anche un impiego nell'ufficio stampa del Milan.