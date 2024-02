Da donna a uomo: Izaak Theo Adu-Watts racconta la sua transizione sui social

Il cambiamento di sesso didiventa una mostra fotografica. Il 14 luglio apre "", la dodicesima edizione di "Cortona On The Move", festival internazionale di fotografia per la direzione artistica di Paolo Woods, fotografo documentarista e regista. Riconosciuta come une delle piattaforme italiane più autorevoli per la fotografia documentaria, la kermesse di Cortona (allestita fino al 2 ottobre) si distingue per le produzioni originali e inedite e per la volontà di rendere la cultura fotografica sempre più accessibile e comprensibile al grande pubblico.Tra le varie esposizione, c'è anche "" di Izaak Theo Adu-Watts, artista californiano, figlio diAdu, la nota cantante nigeriana-inglese. Lui nasce donna e si sente costretto nel suo corpo già da molto giovane e a un certo punto decide di intraprendere la trasformazione per cambiare sesso. Lo racconta sul suo profilo Instagram semplicemente mettendo delle foto che possono essere scatti del primo giorno in cui inizia ilma anche immagini dei suoi cani, dei suoi amici, delle sue feste, tutto quello che è la quotidianità di una persona."Diventa in breve molto seguito su Instagram con immagini che non rappresentano il lavoro di un fotografo ma è comunque straordinario perché mostra questa progressione e ci parla anche dell'che non è quella semplicemente fatta dai professionisti e le didascalie che accompagnano le immagini saranno quelle che metteva su Instagram con gli hashtag e con gli haters. Una sorta di stream of consciouness, anni di trasformazione che noi presentiamo in mostra" spiega diLe immagini di questa mostra sono state selezionate tra le migliaia che l'artista posta sul suo account Instagram: l'esposizione segue ladel suo racconto, che descrive i cambiamenti fisici e psicologici. In pratica è undel XXI secolo, nel quale si rende pubblico ciò che si ha di più intimo, e in cui una singola voce diventa il canto di molti. Il punto d'arrivo è quello della riassegnazione di genere , ma le tappe del viaggio sono statetra cui una doppia mastectomia e l'assunzione di tanto testosterone. Immagini di bende e segni delle operazioni sono “le mie cicatrici, mi hanno liberato e fatto diventare quello che ero destinato a essere.e non sapevo se sarei mai arrivato dall'altra parte. Ma adesso sono qui e mostro le mie cicatrici con orgoglio”, scrive Izaak Theo Adu sui social.Grazie a questi post, in cui racconta le difficoltà fisiche e psicologiche che si è trovato a vivere, il giovane è diventato un punto di riferimento per ragazzi che attraversano la stessa situazione e, soprattutto, ha conosciuto quella che poi, su una spiaggia delle Hawaii, è diventata sua moglie:, che lo seguiva in rete, complimentandosi con lui per il coraggio e la determinazione.