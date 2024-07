Danilo Bertazzi ha detto sì: le nozze civili con Roberto Nozza

A volte basta un semplice “Sì”, che nasconde – ma non troppo – tanto altro. Come quello pronunciato da Tonio Cartonio, pardon, da Danilo Bertazzi, che per anni è stato volto e voce narrante dello storico programma per bambini e ragazzi “Melevisione”, al compagno, Roberto Nozza.

I due si sono infatti sposati – con unione civile, non essendo legale in Italia il matrimonio egualitario – in Brianza, a poca distanza dalla casa dei suoceri dell’attore, coronando così una relazione che andava avanti da 12 anni. Il folletto più illustre del Fantabosco è ormai cresciuto, e dopo aver svelato il perché del suo addio alla trasmissione – un trauma per tutti noi Millennials – e molti segreti del mondo incantato che per anni ha accompagnato migliaia di bambini e bambine nei loro pomeriggi, ha deciso che era il momento di suggellare il loro amore con i fiori d’arancio. Ma a città laggiù, dove i sogni possono diventare davvero realtà.

Danilo Bertazzi e Roberto Nozza sposi - le fedi (Instagram)

Bertazzi, 64 anni, ha condiviso il momento di gioia con i follower di Instagram, postando una serie di foto accompagnate da un semplice “Sì” e dall’hashtag #loveislove. Al loro fianco pochi intimi, in una giornata dai toni grigi della pioggia, ma illuminata dai sorrisi dei due sposi e dei familiari al loro fianco. Una cerimonia civile nel segno della semplicità, con l’attore vestito di bianco/beige, mentre il marito, fotografo brianzolo, con toni più scuri, in marrone e grigio scuro. In una seconda foto, le mani dei due si sovrappongono una sull’altra mentre mostrano le fedi luccicanti.

Danilo Bertazzi e Roberto Nozza sposi - i parenti (Instagram)

Appena un anno fa, nell'estate del 2023, aveva fatto la proposta a Nozza, rompendo per un attimo lo stretto riserbo sulla loro vita privata. Certo, sui social si possono trovare numerosi post romantici, come quello del 1 gennaio 2024, che salutava l'anno nuovo come quello delle loro nozze: “Il 2024 sarà l'anno del ‘sì lo voglio!’ Dobbiamo solo decidere la data”. O quello che oggi che racconta “il giorno dopo” le nozze, coi due freschi sposini ad Abbadia Lariana (sul lago di Como) a godersi un po’ di meritato relax. Evviva gli sposi!