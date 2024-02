Danimarca, arriva il primo royal baby da maternità surrogata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BILLED-BLADET (@billedbladet)

Inil primoda maternità surrogata . Mentre in Italia – e non solo - il dibattito sul tema dell’utero in affitto infiamma e divide la politica e l’opinione pubblica, nel Paese scandinavo è in arrivo un bimbo che avrà il ‘’, nato tramite la maternità surrogata. Il piccolo è il nipote dellaIl principee laaspettano il loroper la fine di maggio, una maschietto, primo royal baby da maternità surrogata . La coppia ha confermato personalmente la notizia al giornale “Billed Bladet”, bypassando la kongehuset per il comunicato istituzionale sulla loro scelta. “La principessa Carina e il principe Gustav sono felici di questa opportunità e ringraziano tutti coloro che li hanno aiutati a trovareper portarla a termine” si legge nella breve dichiarazione del portavoce rilasciata al giornale. “Per il bene del bambino,. Pubblicheremo maggiori informazioni a tempo debito” recita ancora la dichiarazione. La coppia, nel dare l’annuncio, ha spiegato di aver fatto ricorso a questa pratica per concepire il loro primo figlio all'età diIl principe Gustav Sayn-Wittgenstein-Berleburg e la moglie Carina Axelsson sonol’anno scorso, dopo unada epica cavalleresca durata quasi vent'anni. Gustav è il figlio della, sorella della regina Margrethe di Danimarca e della ex regina di Grecia Anne-Marie (madre di Pavlos di Grecia),della antica casata tedesca di Sayn-Wittgenstein-Berleburg. All'inizio degli anni Duemila Gustav, dopo aver fatto saltare le nozze con(sembra per motivi di dissesto e scandalo finanziario della famiglia di lei), s'innamora di Carina Axelsson, scrittrice ed ex modella conosciuta a Parigi.I due si conoscono ae subito diventano inseparabili. Ma la strada verso il matrimonio è tutta in salita. Ilt, infatti, nel suo testamento aveva stabilito che il nipote, per non perdere né suoi diritti dinastici né il castello di Berleburg in Renania, dovesse, nobile e protestante. La scrittrice non soddisfa nessuno dei requisiti. Nata dae padre svedese, non ha una goccia di sangue blu ed è cattolica. Dopo anni di lotte in tribunale, Gustav riesce a far eliminare dal testamento del nonno lache gli impediva di sposare la donna che ama. Il lieto fine con tanto di fiori d’arancio arriva il 3 giugno 2022 nella cappella del castello didi cui lo stesso principe è proprietario.Carina Axelsson, fin dall'inizio, viene accoltadalla famiglia reale. In un’intervista del 2017 diceva: “Non essere sposata con Gustav non è un problema., l'unico con cui desidero stare”. Anche lui aveva dichiarato: “Io e Carina siamo legati da tanto tempo.”. Se nel giugno 2022 quel certificato è arrivato, tra maggio e giugno 2023 arriverà anche un bambino.In nascituro salirà al trono? Stavolta il dibattito sulla maternità surrogata si sposta sul piano deie di. Il principe Gustav è figlio della principessa Benedicta e del principe Richard, che è stato a capo dellafino alla sua morte, nel 2017. In quanto primogenito di Gustav, il nascituro sarà, e sarà il primo bambino nato da madre surrogata ad acquisire questo tipo di diritto. Ma ci potrebbe essere un ma. Ovvero qualcheal nascituro come nuovo erede. Il principato e il titolo di Sayn-Wittgenstein-Berleburg storicamente seguono il criterio di successione della. Ciò significa che se il Gustav morisse senza figli, l’eredità passerebbe aldi suo padre, il principe Robin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg. Ma gli ostacoli non sono finiti: se la Danimarca è tra i Paesi europei in cui è consentita la maternità surrogata, la legislazione dellaa, paese di residenza dei principi Gustav e Carina, la vieta. Insomma, per la coppia se il matrimonio è stato tutto in salita, anche allargare la famiglia sarà un'impresa ardua. La moderna e illuminata, però, potrebbe – come è già successo per il matrimonio – sostenere i due e la loro nuova famiglia.