Diventa mamma a 58 anni per la prima volta: la speranza di una famiglia in tarda età

Figli in tarda età

Pro e contro

C'è un'età giusta per diventare mamme ? Probabilmente no. E soprattutto a chi spetterebbe stabilirla? Alla 'natura' o alla biologia, forse, ma non sempre è la risposta giusta. Sicuramente non lo è per, originaria di Ostuni, cheall'ospedale 'Perrino' di Brindisi. La piccola, che i genitori hanno deciso di chiamare Ilaria, è nata prematura e pesa circa 2,3 chilogrammi, ma sta bene così come la sua mamma, e presto potranno tornane a casa dal neo papà 63enne, pronto ad abbracciarle."Siamo riusciti a portare avanti questa gravidanza quasi fino al nono mese di gravidanza nel miglior modo possibile – ha confermato il primario del reparto di ostetricia e ginecologia Paolo Amoruso –. La donna e la neonata sono in buone condizioni. Quello delle ultime ore è un evento ancora più unico , se pensiamo che si tratta di una paziente di 58 anni. Ed è andato tutto davvero bene " conclude il dottore, che ha seguito tutto il percorso di gravidanza, dall'inseminazione artificiale alla nascita. Ad accogliere la nuova bambina, oltre all'amore e alla grande emozione della madre, c'era la gioia delle infermiere e del personale di turno, che hanno supportato la donna durante il parto. Che, per altro,sanitaria pugliese, dove già due anni fa una donna aveva partorito il figlio alla 'veneranda' età di 56 anni. "Noi siamo un reparto di secondo livello, per cui abituato ad avere bambini anche più piccoli, questa neonata è assolutamente", ha assicurato Amoruso.Cosa c'è di più bello di una nascita, di una nuova vita che viene al mondo? Se essere mamme non è – più che legittimamente – il sogno di tutte, per altre donne quello della gravidanza, invece rimane un desiderio quasi irrealizzabile.– e di sofferenze – alle spalle, magari, o dialla maternità per dare spazio ad altre priorità, comee la carriera – e sappiamo bene quanto questi due ambiti siano difficili da conciliare nel nostro Paese . Poi, arrivate ad una certa età, la rassegnazione di aver ormai, come si dice, per avere dei figli. Ma non tutte sono disposte ad arrendersi e sono sempre di più coloro che. Che avvenga in modo naturale o ricorrendo alla fecondazione assistita , poco importa, sebbene appunto la natura stessa renda rischioso per la donna in età più avanzata, portare avanti una gravidanza. In un mondo sempre più frenetico, in cui le aspettative di vita si sono allungate e la vita sociale e lavorativa si è modificata, è sempre più diffuso assistere a 'mamme over'e felici di esserlo. E a capitanarle ci sono, spesso, le vip : dalla pop star americana(sorella del defunto Micheal) che ha avuto il piccolo Eissa a 50 anni a, già mamma di due figlie avute in giovane età, che ha dato alla luce due gemelli anche lei a 50 anni; e ancora, rimanendo in Italia,, che ha provato la gioia di diventare madre a 53 anni della piccola Maria, la regina del rock, che ha partorito la piccola Penelope all’età di 54 anni, mentre la modella e attrice danesealla stessa età ha avuto una figlia femmina, Frida, dopo aver messo al mondo in precedenza quattro figli maschi. Ma di esempi ce ne sarebbero tanti. Ne citiamo un ultimo, quello di Naomi Campbell , che a fine dello scorso anno è diventata mamma, a 51 anni di una splendida bambina. La “Venere nera” lo aveva reso noto su Instagram, postando una foto che ritraeva i piedini della bimba: “Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto come sua madre, così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame per tutta la vita che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”.Se da un lato, dicevamo, non esiste un momento più giusto o più sbagliato per diventare madri, perché la scelta spetta esclusivamente alla donna (o alla coppia), dall'altro alcune perplessità sorgono spontanee. Ad esempio, come sarà la situazione familiare di Ilaria, appena nata,Quando chiederà loro di accompagnarla in discoteca e andarla a riprendere alle 4 del mattino magari. Certo, i settantenni di oggi non sono considerabili persone vecchie, ma sicuramente l'anzianità porta con sé alcune limitazioni impossibili da non considerare. Alla rivista Vanity Fair che, su Instagram, pone la domanda ai suoi lettori:tra chi risponde "Assolutamente no" e chi "Meglio a 58 che a 15" una via di mezzo giusta la propone la showgirl: "Non è semplice rispondere a questa domanda, perché da una partee dall’altraDeve avere un’anima molto forte e coraggiosa questa piccola creatura. Mando tutto il mio amore ad Ilaria!". Ialtrui sono legittimi, chiunque si chiederebbe come farà ad affrontare la sua vita questa bambina quando, nella migliore delle ipotesi, poco più che adolescente si troverà da sola o con i genitori molto anziani da accudire, perché non tutti hanno le possibilità economiche e non solo date dall'essere una mamma matura e per di più una vip. Ma al dubbio non deve accompagnarsi il, perché avere un figlio, per quanto sia una attività vecchia quanto l'umanità stessa, è qualcosa di, che ogni donna deve vivere liberamente , a modo suo.