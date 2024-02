Dolly Parton chiama a sorpresa un fan malato terminale e canta "I will always love you"

Dopo che a, un uomo dello Utah, è stato diagnosticatoal colon-retto, ha deciso, come spesso accade in questi casi, di stilare unanel tempo che gli rimaneva. Conoscereera al numero 7 della "Lista di vita di LG", scritta con un pennarello nero su un tovagliolo. Nonostante l'avesse inserita non si aspettava certo, di lì a pochi giorni, che la leggenda della musica country lo chiamasse.

La telefonata di Dolly Parton

Il cancro e la lista dei desideri

a pagina GoFundMe che raccoglie fondi per la sua famiglia,

la prognosi parlava di meno di sei mesi di vita a causa di un'insufficienza epatica.

"Stava attraversando una fase di forte depressione", ha raccontato. "Così [ho] tirato fuori il tovagliolo e ho iniziato a dirgli: 'Cosa vuoi fare prima di morire?".

Hanno quindi buttato giù un elenco, in cui c'erano attività c

"Ho ricevuto tantissimi messaggi da ogni parte. È stata la cosa più commovente.

Anche se non riuscirà mai a incontrare Dolly, siamo alla fine della sua vita e [persone sconosciute] mi hanno contattato dicendo: 'Farò quello che posso'. Non ti conosco, ma vogliamo che questo accada".

La sorpresa a pochi giorni dal Natale

La cantautrice, imprenditrice e filantropa statunitensee sua moglie Alice poco prima di Natale, realizzando il desiderio del malato terminale. "Ho saputo che sei un mio fan da molti anni e volevo ringraziarti per questo", ha detto Parton a Gold durante la telefonata. Alice Gold ha pubblicato un video della conversazione sui social media in cui si vede il marito commosso che risponde al suo idolo: "anche per me". A dimostrarlo è l'enorme sorriso che gli è apparso sul volto quando a sentito, all'altro capo del telefono, la voce iconica della cantautrice."Sono felice di poter fare un pezzo di viaggio insieme in questa vita", ha detto l'imprenditrice durante la chiamata. "Voglio sempre, con le cose che faccio e con quelle che dico e sono felice di sapere che ho toccato la vostra vita in qualche modo. Quindi grazie". La 77enne ha concluso la telefonata dicendo a Gold "ti amerò sempre". "Avrei dovuto cantarlo", ha aggiunto, prima di iniziare effettivamente a cantare il brano, inserendo il nome dell'uomo "".Per il programmatore di computer e padre di cinque figli, originario del Tennessee e assiduo frequentatore del parco Dollywood della Parton, ascoltare la musica della star country è stato di grande aiuto, "soprattutto in questi ultimi anni" in cui ha dovuto fare i conti con il cancro, scoperto nel 2021, quando era ormai troppo tardi. Dopo la diagnosiai linfonodi e al fegato. A settembre scorso, come si legge nell"Circa tre settimane fa, la Tac ha mostrato cheed era arrivato al fegato", ha detto ai giornalisti che lo hanno chiamato per farsi raccontare la bella sorpresa. "I medici mi hanno spiegato che la chemioterapia e le radiazioni non stavano più funzionano.'".Una sentenza di morte, insomma, durissima da accettare. Già l'anno scorso, compresa la gravità della situazione, sua moglie Alice aveva avuto l'idea di una lista di cose da fare, chiamata "LG's List of Living", scritta su un tovagliolo e contenente una dozzina di desideri da realizzare.ome assistere a una partita della March Madness, partecipare a un concerto di Natalie Merchant, fare un viaggio in camper al Grand Canyon con i figli e la visione di "TNT Inside the NBA". Alice ha pubblicato la "List of Living" anche sulla pagina Facebook del compagno e racconta:La coppia, infatti, ha realizzato gran parte delle attività elencate durante l'anno ma rimaneva ancora "incontrare Dolly Parton" da spuntare. Mentre Gold si godeva le vacanze natalizie con la moglie e i figli, la famiglia stava pianificando intanto la realizzazione degli altri desideri, come organizzare unin modo da dare alle quattro figlie la possibilità di fare il '' in occasione del ricevimento.Poi, però, venerdì 22 dicembre laper completare la lista dei desideri di LeGrand. "Ha cantato una canzone e ha inserito il mio nome nel brano – racconta l'uomo –.. È stato davvero bello. Mi ha fatto sentire bene". Alice ha spiegato di non essere sicura di come quell'elenco sia arrivato alla cantautrice. "Abbiamo avuto molti amici che hanno detto di averla mandata ai suoi collaboratori e persino persone che hanno contattato i politici dello Stato del Tennessee su raccomandazione dell'ufficio del sindaco di Nashville". Insomma, se non il miracolo di Natale, almeno il sogno di LG Gold si è compiuto.