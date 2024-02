"Egg crack challenge". quando le views valgono più dei figli

Le sfide su TikTok: divertenti o pericolose?

Fenomeno "egg crack challenge"

L'influenza dei social sui giovani

Ci siamo, suè approdata una nuova sfida: la "". Come funziona questa novità. che sta travolgendo il mondo social? È semplice: i genitori posizionano lo smartphone sul tavolo, dopodiché fingono di voler preparare ricette insieme ai loro figli che, circondati da uova, farina e latte, attendono di iniziare la preparazione. Fin qui sembrerebbe tutto normale, se solo ad un certo punto la madre o il padre di turno non prendesse l’uovo e lo. Le reazioni sono svariate; qualcuno sorride, altri scoppiano in pianti disperati ma la maggior parte, soprattutto i più piccoli, appaiono visibilmente storditi mentre i genitori ridono di gusto davanti alla telecamera del cellulare.Le challenge coinvolgono generalmente persone che si filmano mentre svolgono qualcosa di difficile o divertente, per poi condividere i propri video online e incoraggiare gli altri a fare lo stesso. In passato sono state tante le challenge che hanno invaso i social, alcune delle quali si sono rivelate anche molto. È il caso della ormai purtroppo nota "", la sfida del 2017 che consisteva nel superare 50 sfide in 50 giorni fino ad arrivare all’ultima:. Di più recente uscita è invece la "”, nella quale giovani ragazze gareggiano ad avere quanti più: vince chi non resta incinta. Certo, il nuovo trend delle uova diffuso negli ultimi giorni soprattutto negli Stati Uniti non ha niente a che vedere con quelli menzionati fino ad ora ma, anche in questo caso, alcuni psicoterapeuti hanno storto il naso davanti a questi video.Secondo alcuni di essi, infatti, non solo questa tendenza sarebbe, ma si tratterebbe di veri e propritravestiti da gioco per racimolare qualche like in più, dove i genitori sottovalutano i reali rischi. La dottoressa Meghan Martin ha infatti affermato alla NBC: "Èe molto pericoloso. Stiamo letteralmente dando loro la salmonella in fronte perché il batterio può entrare nel corpo in vari modi e l'uovo, come si vede dal video, alle volte, gocciola anche sugli occhi". Dopo i recenti e drammatici casi di violenza da parte di giovani degli ultimi giorni, si è parlato molto del rapporto tra genitori e figli, di quanto l’influenza dei social sia dominante neidegli stessi. Nonostante ciò, la “Egg challenge” ha accumulato oltre 670 milioni di visualizzazioni e sembra non arrestarsi.Non tutte queste sfide però sono pericolose, come nel caso della "", lanciata nel 2014 per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla sclerosi laterale amiotrofica dall’Asl Association, che è riuscita a raccogliere ingenti fondi per la ricerca scientifica grazie al coinvolgimento di celebrità da tutto il mondo.È vero, da sempre i giovani sono attratti dalle sfide che mettono alla prova le proprie caratteristiche, nella maggior parte dei casi con l’obiettivo diall’interno della propria cerchia di amici. L’arrivo dei social rende però tutto più pericoloso: in un’epoca in cui lo spazio educativo più grande non sono più i giardini di quartiere sotto casa ma internet, un film come "Gioventù Bruciata" con la sua challenge “Chicken Run” risulterebbe alquanto pericolosa. Intrattenimento, identità, appartenenza, accessibilità, persistenza, moda sono solo alcuni degli elementi delle challenge che catturano l’attenzione dei più giovani. Ma quando sonoridicolizzando i propri figli pur di acchiappare qualche visualizzazione o like in più?