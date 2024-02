Eleonora muore di cancro a 13 anni. L'appello della mamma: "Vi prego datemi il suo tema"

"Speriamo che il suo braccio regga"

Appelli inascoltati

Quello che Sabrina Bergonzoni, di Bologna , chiede è solo di poter avere. Una mamma che vorrebbe poter leggere le ultime parole scritte della figlia,, nel 2018. A maggio di quello stesso anno, tre mesi prima della morte, la ragazzina aveva svolto, da privatista a causa delle sue condizioni di salute, uncome prova di idoneità alla terza media. Un'ultima testimonianza di vita che la donna vorrebbe poter leggere, vorrebbe tenere con sé in memoria della sua bambina. Richieste che, a distanza di anni, ancora non hanno ricevuto risposta.quello che si legge tra le righe dei post su Facebook a cui Sabrina affida i suoi pensieri. Che nonostante quelcausato dalla perdita della figlia , un dolore che non potrà mai spegnersi, non si arrende. Il 28 maggio 2018 aveva accompagnato a scuola sua figlia Eleonora, 13enne da anni alle prese con un tumore osseo. Nell'istituto scolastico bolognese, la ragazza con una forza incredibile,, affrontò la prova scritta che le avrebbe permesso di poter accedere alla terza media, il settembre successivo. "", scriveva Bergonzoni sulla sua pagina social, in attesa della sua bambina nell'auto fuori dalla scuola. "", concludeva il post.Lo stesso post che, ricondiviso qualche anno di distanza, ha tutto un altro valore. Di sfogo: "Le mie attese in auto, i suoi antidolorifici, un sole che racchiudevache a 13 anni hanno il sapore di futuro e a 46 anni con una figlia malata ricorda solo", scrive a maggio 2022 mamma Sabrina. Un futuro andato in fumo troppo presto quando Eleonora, tre mesi dopo quell'esame, ha perso la prova più importante , quella con la vita. Ma il tema, quell'ultima battaglia 'normale' per una ragazzina di 13 anni che in una vita normale dovrebbe appunto 'combattere' con lo studio, con i compiti, con le amiche per le cose più futili, aveva un significato importantissimo per Bergonzoni, che da allora non ha mai smesso di"Finora" denuncia Sabrina Bergonzoni dalla sua pagina Facebook. Aggiungendo: "Coglierò il suggerimento di inoltrare la domanda via pec ovviamente, ma, poiché non sono l'unico genitore a cui è accaduta questa cosa, urge qualche riflessione". Uno sfogo che segue i, che la donna ha rivolto alla scuola per poter ottenere quel foglio dove sono impresse le parole della sua bambina, morta ormai 4 anni fa. Telefonate, mail, ora la PEC in cui, per l'ennesima volta, si trova a chiedere con il cuore in mano: "La mia bambina stava combattendo un brutto tumore ed è mancata nel settembre dello stesso anno. Poichéquello che ha scritto".Una richiesta che ne segue altre, tante, vane. "In questi giorni ho ripensato ai– ha scritto ancora Sabrina il 1° giugno scorso –. Diverse telefonate ma in realtà anche una mail ad un indirizzo che mi era stato fornito al telefono per fare la richiesta. Risale a due anni fa". E sotto la foto della nuova domanda all'istituto. Nonostante tutto, comunque,. Sa che, nel nostro Paese esiste una burocrazia asfissiante: "Ci sono delle leggi, c'è il diritto amministrativo, le procedure...ok... – commenta ancora postando un'intervista rilasciata al Corriere sulla sua battaglia – ma se un genitore chiama e ti racconta un dramma potrebbe esserci qualcuno che ti indichi la procedura invece di indicarti di inviare una mail a qualcuno che non risponderà? Ed è mai possibile che se non usi PEC o raccomandate ci si senta in diritto di ignorare una richiesta? – aggiunge –. Noi genitori di ragazzi con malattie gravi siamo. Questo vi assicuro non è dei peggiori che ho sperimentato". E poi la conclusione che dimostra quanto sia forte la speranza di questa madre: "Cara Eleonora, magari nel tema ci hai mandato tutti a quel paese, ne avresti avuto tutte le ragioni.".