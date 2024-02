Elevatore in ritardo, disabili lasciati a terra in aeroporto

Il fatto

Disabilità e viaggi

La piattaforma elevatrice per l'imbarco non arriva in tempo e. Ad esser stati "puniti" per il ritardo di qualcun altro, sono quattro persone con disabilità e due accompagnatori che, seppur di qualche ora, hanno dovuto posticipare la propria vacanza dopo che il comandante, particolarmente pignolo, non ha voluto sentire scuse e li ha lasciati a terra.I sei passeggeri sono stati lasciati a terra da un volo Ryanair , il 19 giugno scorso all’. Al centro di questa disavventura si è trovato, cinquantenne di Ravenna in sedia a rotelle, che assieme alla compagnasarebbe dovuto partire per Trapani quel giorno, con un volo diretto in partenza alle 16.15.Biglietti alla mano e richiesta l’assistenza wchc (Wheel Chair Completely), la coppia si è recata in aeroporto in largo anticipo, per effettuare il check-in ed evitare qualsiasi tipo di disagio.A questo punto avviene il cortocircuito. "Io e gli altri presenti attendavamo, chiedendo aggiornamenti sulle tempistiche all’assistenza – prosegue Stanghellini –. Ma poco dopo un addetto ci confessa, con palese difficoltà, che, a causa di un ritardo nell’arrivo dell’elevatore". Poco importava di chi fosse la responsabilità del ritardo. Nel disinteresse generale l’aereo ha preso il volo senza i sei passeggeri. "Morale della favola, abbiamo perso sia l’aereo che la vacanza programmata, posticipando la partenza alla mattina successiva, alle 6". Dopo l’incredulità del momento e "mille polemiche,in un albergo e ha mandato un’altra auto a prenderci per l’imbarco seguente", evidenzia Stanghellini. E la compagnia aerea? A quanto pare non si lesina solo sui prezzi, perché da parte sua non sarebbe arrivato, nemmeno delle scuse. "Abbiamo sportoverso la compagnia aerea e nel giro di qualche mese dovremmo avere la risposta", precisa.Una storia che racconta tante cose: dall'impreparazione con cui spesso il nostro Paese, ma non solo, affronta le, alla discriminazione (anche involontaria) che ne deriva, dalla disorganizzazione tipicamente all'italiana, alla politica di tolleranza zero che determinate compagnie, soprattutto quelle low cost paradossalmente, sono solite abbracciare. "Viaggio da tutta la vita e voglio dire a tutti che è possibile farlo, non bisogna essere spaventati, perché ci sono degli aeroporti che sanno gestire completamente l’assistenza – conclude Stanghellini –. Mi sono sentito come une in una città come Bologna non può esserci questa disorganizzazione. C’è ancora tanto da fare e servono grandi passi in avanti per l’inclusione". Lo spiacevole episodio fa riflettere ancora una volta sul rapporto, troppe volte conflittuale, tra le persone con disabilità e il tema del viaggio, del trasporto e del turismo inaccessibili. Solo nell'ultima settimana i casi sono stati vari: il bambino al quale è stato negato l'ingresso gratuito al parco acquatico perché "poco disabile", o Anita Pallara , presidentessa nazionale dionlus che accompagna e supporta chi convive con lache si è vista negare la possibilità di partecipare a un’escursione in barca in Salento Sempre lei, due anni fa, al momento dello sbarco si ritrovò con una carrozzina inutilizzabile , danneggiata durante il volo.O ancora, la denuncia di qualche mese fa della travel blogger Giulia Lamarca che, all'arrivo in un aeroporto all'estero, è riuscita a scendere dall'aereo solo grazie al marito che l'ha portata giù in spalla. Oggi si parla tanto di, molte volte anche a sproposito. I tempi sono cambiati certo, c'è più attenzione alle esigenze di tutti, eppure l'evoluzione non ha cambiato vecchie e care abitudini: ancora oggi, nel passare dalla teoria alla pratica, si perde qualcosa.