Elvis porta tutti in pista con "Una domenica da Chioma" e col sorriso rompe il muro della disabilità

Chi è il giovane artista, Elvis Berrocal

La passione per Ed Sheeran e quell'incontro, una sera a Quercianella

È uscita da pochi giorni ma già si può considerare un vero e proprio tormentone estivo. E non stiamo parlando di un brano di Fedez o di Carl Brave e Noemi o ancora di Elodie. Bensì della canzone "" di. Non la conoscete? Si fa presto a dire che è speciale, ora vi raccontiamo perché. Se non siete mai stati a, una frazione del comune di Livorno, magari non vi sarà subito chiaro di che località si tratti. Ma vi basti sapere che, appoggiata sulla costa a nord della nota località di Castiglioncello, esiste questa frazione e, in particolare, qui si trova il, uno stabilimento balneare che la sera, diventa un locale per la movida estiva. Ed è da qui che parte la nostra storia.Elvis Berrocal è un ragazzone del 1997, peruviano, che èquando di anni ne aveva. La madre e i fratelli erano già nel nostro Paese e quando è arrivato "sono emerse le sue", spiega a Luce! Giovanni Scavone, operatore di Anffas Firenze che la sua storia la conosce bene. "Per lui è sempre stato difficile socializzare con i ragazzi, si rende conto dei suoi problemi ma lui è molto più abile di altri". Il ragazzo ha vissuto ine "dopo aver studiato all'Istituto agrario, dal 2018 è ad Anffas". Berrocal infatti frequenta il Centro diurno dell'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale . "All'inizio le difficoltà relazionali, di socializzazione erano davvero grandi, faceva le ore piccole in casa e quando arrivava al Centro si spiaggiava sul divano o sulla poltrone tutto il giorno.", aggiunge l'operatore, che ha trovato l'escamotage giusto perché le cose iniziassero a cambiare.

Sono poche le cose che appassionano Elvis come la musica di Ed Sheeran. "Gli piacciono le sue canzoni, gli piace la lingua inglese. Allora con lo staff del Centro gli abbiamo proposto di scrivere una canzone e lui ha accettato, come fosse un gioco", prosegue Giovanni Scavone. Ma una canzone su cosa? Ascoltando i brani del cantautore irlandese è saltato subito all'occhio – anzi all'orecchio – che per la maggior parte parlassero d'amore per una ragazza. "Elvis non ha mai dimostrato particolare interesse per le ragazze, certo se glielo chiedo mi nomina tante attrici famose, ma quando gl'ho chiesto 'c'è una ragazza che ti ha particolarmente colpito?' mi ha raccontato di un episodio risalente a qualche anno prima, quando con un gruppo di ragazzi è stato alla discoteca al Chioma di Quercianella, e qui ha visto una giovane che gli era rimasta in mente, anche se, specifica anche nella canzone l'ha vista in pista ma 'non è stato amore a prima vista!'", aggiunge sorridendo l'operatore. Ecco trovato l'argomento e il titolo, ovviamente, non poteva che essere "Una domenica da Chioma".

La canzone e il video: "Non ha mai sorriso così"

Il video del brano fa parte di un percorso educativo che gli operatori hanno costruito con Elvis, stimolati dalla sua passione per la musica. Insieme hanno scritto il testo e realizzato il filmato. "Alcune frasi le ha scritte lui – racconta Giovanni –. Per comporre il testo e le musiche ci abbiamo messo appena un pomeriggio, venivano quasi da sole". Un grande aiuto è arrivato da un tirocinante e anche un'altra ragazza del centro, Adriana, ha fatto parte del coro nella canzone. "Non l'ho mai visto sorridere così, come quando stavamo girando il video, ambientato tutto nel nostro centro fiorentino. Abbiamo capito che quello che gli manca di più è credere in sé stesso e negli altri". Un traguardo importantissimo, ma non è mancato un po' di timore nel decidere se renderlo pubblico o meno. "È difficile arrivare al benessere che ha raggiunto Elvis ma è facile invece avere ricadute: avevamo paura di pubblicare, che arrivassero giudizi negativi come spesso era accaduto anche a casa. Per ora, però, le solo reazioni sono state tutte positive".

Il futuro nella musica: "È un animale da palcoscenico"

a acquistato una chitarra e sta imparando a suonarla. Sarebbe bello che si appassionasse alla musica... Intanto stiamo pensando anche a un'altra canzone, qualcosa di

più invernale, vorremmo scrivere qualcosa su di lui. Chissà. Intanto però ho ben impresso il suo sorriso sul volto, è stato incredibile", conclude Giovanni.

L'associazione Anffas

Iled è impossibile non innamorarsi del verso più esplicativo di tutta la canzone: "Quel giorno a Quercianella com'eri bella. In discoteca al Chioma, m'hai mandato in coma" seguito dal coro "How wonderful you are". Efinale è carico si carica di un significato particolare, che sa di realizzazione personale per un ragazzo che nella vita ha dovuto affrontare tantissime difficoltà, ma anche di promessa di riscatto. Una vera, insomma, accolta da tantissimi commenti entusiasti sui social e non solo. Elvis infatti si è addiritturadurante la cena sociale di Anffas Firenze , giovedì 14 luglio. "È davvero, l’ha voluta cantare ben 4 volte, è stato il tormentone della serata". Ma lo scopo di questo incredibile lavoro era quello di favorire la sua socializzazione, un obiettivo che si può dire raggiunto e ora chi lo ferma più? "L’Anffas,(ex Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti Subnormali, da qui l'acronimo rimasto), è nata nel 1958 con alcuni obiettivi statuari, come la prevenzione dell’handicap psichico, il benessere e la tutela dei bisogni degli insufficienti mentali e delle loro famiglie. L’Associazione unisce oggi in federazione, sparse in tutta Italia, con 15.000 soci,e 4.000 dipendenti. La nascita del centro a Firenze è di poco successiva a quella nazionale e risale al 1959, per iniziativa di. Dal maggio del 1968 la sua sede si trova in via Bolognese, in un contesto ambientale molto bello sulle colline di Firenze, in una serie di immobili acquistati in via definitiva, grazie al contributo dei soci, due anni più tardi. La "mission" di Anffas Firenze è quella di garantire ai soggetti con tali disabilità il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata , il più possibilenel rispetto della propria dignità.