Erica Holland: il Successo Etico che cambia il mondo del benessere interiore

Italiani sempre più stressati? Arriva Successo Etico

Erica, imprenditrice e mamma: "Vedere le cose nella giusta prospettiva"

"Esiste una sola: quello che fa bene alle persone, alle loro famiglie e al mondo". Parola di Erica Holland. Che gli italiani – ma forse dovremmo dire le persone in generale -è un dato oggettivo che sta sotto gli occhi di tutti, confermato anche dall'indagine “ Mind Health Report 2023 ” di Axa–Ipsos condotta in 16 Paesi nel mondo.Per quanto ci riguarda, ildella popolazione che abita lo Stivale, l’8% in più rispetto al 2022; al nostro livello ci sono solo i giapponesi. Un quadro indubbiamente poco incoraggiante da cui emerge però anche qualcosa di positivo: la consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio benessere interiore sta aumentando. Abbiamo incontrato, un'imprenditrice che quattro anni fa ha dato vita a Successo Etico , ossia un progetto di business innovativo che oggi conta già su una squadra di 12 professioniste ed eroga percorsi di crescita per guidare coach, psicologi, psicoterapeuti, counselor e altri professionisti del cambiamento interiore a strutturare e comunicare in modo più efficace il proprio lavoro. Un approccio, il suo, che integra gli studi in Sistemica, Pragmatica della Comunicazione, Problem Solving Strategico, Counseling e PNL alla propria passione per il cambiamento e che ha già aiutato quasi 700 professionisti. "Ilche instauriamo con chi si affida a noi va al di là della semplice relazione docente/allievo – spiega la counselor sistemica e Ceo di Successo Etico -. Il nostro modello di business si caratterizza proprio per laprima la persona e solo successivamente pensare al fatturato. Lavoriamo sui singoli bisogni, creiamo un legame solido e duraturo con gli studenti che possono usufruire dei nostri servizi gratuitamente, anche una volta concluso il percorso formativo".A rendere Erica ancora più consapevole di essere sulla strada giusta è stato l’arrivo, tre anni fa, del piccolo, nato 10 settimane prima del termine e che per lungo tempo ha lottato per sopravvivere."Eravamo in piena pandemia e mi sono trovata ad affrontaredella mia vita accompagnata da una: mi dissero che il mio minuscolo eroe non ce l’avrebbe fatta. Invece, una volta superata la fase critica e tornati a casa, ho realizzato che il business che volevo creare è un modello in cui le persone stanno bene, e non sono costrette a chiudersi in uno studio per 14 ore al giorno. Ci sono esperienze, come appunto è stata la mia, che ti fanno. Non è sicuramente facile far quadrare il ruolo di genitore con quello di imprenditrice di un’azienda che fattura quasi 800mila euro l’anno, a maggior ragione se ti trovi a dover gestire una squadra di collaboratori da remoto, ma si può fare. Per questo cerco di passare ai professionisti ambiziosi che aiutiamo, il messaggio che al centro ci devono essere sempre le persone e le relazioni, con un ambiente sano per loro stessi e per tutti i loro collaboratori”."Ho avuto in particolare due reazioni che, ho scoperto successivamente essere comuni a moltissimi genitori che hanno rischiato di perdere o che hanno perso il proprio figlio: da un lato un profondo senso di colpa e dall’altro pensieri suicidi. Mi sono rivolta a un terapeuta che potesse aiutarmi a liberarmi da questo senso di colpa grandissimo. Posso dire che il mio lavoro mi abbia letteralmente salvato la vita: in un momento in cui qualunque cosa era fuori controllo, dedicarmi appieno alla mia azienda mi ha permesso di sentire che almeno su qualcosa potevo avere il controllo e che, allo stesso tempo, potevo essere d’aiuto per qualcuno. Dopo questa esperienza, cerco di trasmettere ai professionisti che assisto la capacità di avere il controllo del proprio lavoro, della propria attività.La principale difficoltà per il mio bambino, invece, dopo aver subito 4 interventi chirurgici, è stata legata alla capacità di alimentarsi. Ogni giorno impiegavamo un’ora e mezza per fargli assumere 5ml di latte, attività che doveva ripetersi più volte al giorno e che ci ha portati al limite dell’esaurimento psicofisico . La situazione di nostro figlio ci ha portato a operare una scelta assolutamente in controtendenza: all’epoca vivevamo all’estero ma abbiamo deciso di fare ritorno in Italia perché qui abbiamo potuto contare sui migliori chirurghi pediatrici del mondo. La famiglia ha prevalso sulle logiche del fatturato. Per la famiglia, inoltre, la maggior difficoltà è stata gestire questo momento drammatico all’estero, senza aiuti e in piena pandemia. Quando venni ricoverata in ospedale per la rottura anticipata delle acque, mi misero in isolamento per un mese: è stato molto complesso, un momento così bello come la nascita, si è incastrato in un periodo storico potentissimo come quello del Covid "."Si è tradotto in 3 modi pratici di operare. Il primo è aver capito che il benessere interiore di un imprenditore o libero professionista è parte integrante del suo successo professionale. Per questa ragione ho creato lo sportello mindset in cui due delle nostre psicoterapeute sono disponibili ogni settimana per aiutare i professionisti per quanto riguarda la loro sfera personale e il loro benessere, perché sono aspetti che possono pesare o bloccare il loro successo. Il secondo è che la notorietà e il fatturato devono essere in equilibrio con il valore della famiglia, dei figli, della coppia. Sento il dovere di perpetrare questo modello di business in quanto imprenditrice, per i miei collaboratori e per i miei studenti. Negli ultimi 7 anni nell’online ha preso piede un modello di business tossico, dove il fatturato prevale su tutto il resto.In concreto, ho deciso di tenere ogni giovedì della mia agenda libero, nonostante il team da coordinare e i numerosi impegni, perché penso che oltre al week end debba esserci un altro momento da dedicare interamente alla famiglia, per dare quella complicità a mio figlio per cui solo la mattina e la sera non bastano. Il terzo punto è aver capito quanto sia fondamentale per un lavoratore sentirsi al sicuro economicamente. Per questo ho istituito uno sportello di supporto online, via zoom, in cui ogni giorno accompagniamo i clienti in questo cammino, fatto di alti e bassi, successi e cadute, affinché non si sentano soli. Per me è fondamentale: nel momento di massima difficoltà io non sono stata lasciata sola e voglio che sia così anche per gli altri”."Concretamente aiutiamo e insegniamo a tutti quei professionisti che si occupano in varie forme e ambiti di competenza di un tema molto delicato come il benessere del prossimo (coach, psicologi, psicoterapeuti, counselor, ecc) come ottenere una maggior sicurezza economica, garantendo al contempo maggiori risultati per i propri clienti. È un modello di business win win: adottando il nostro approccio nascono, infatti, dei percorsi multidisciplinari che permettono ai clienti di raggiungere una trasformazione più completa e al professionista di ottenere un ritorno economico più gratificante. Fino ad oggi siamo stati abituati a pensare che ogni professione/servizio legato al benessere interiore fosse slegato dagli altri; nella mia vision, invece, l’approccio al cambiamento, ai problemi e ai blocchi delle persone è a 360°, per garantire un tasso di successo molto più alto.Un esempio concreto riguarda migliaia e migliaia di persone che hanno provato svariate diete senza riuscire a seguirne nessuna. L’approccio con un solo strumento, in questo caso con il solo nutrizionista o il dietologo, può essere fallimentare perché non prende in considerazione la complessità dell’essere umano e quindi il fatto che le persone riversino nel cibo e sfoghino su di esso altre problematiche. Ecco, quindi, che un approccio che coinvolge più professionisti, dal medico al nutrizionista, dallo psicologo al coach, permette di creare un cambiamento evolutivo nella persona, che sarà finalmente in grado di seguire appieno le indicazioni datele dal professionista a cui si è rivolto in prima battuta. Quindi, in definitiva, aiutiamo il professionista a specializzarsi a 360° su quello di cui ha bisogno un certo tipo di persone, impegnate ad affrontare un determinato tipo di cambiamento, permettendogli di affinare le proprie collaborazioni e di ottimizzare i percorsi e gli strumenti impiegati. Per partecipare è possibile rivolgersi al nostro staff dedicato all’orientamento che valuterà il posizionamento del professionista o dell’azienda, in modo da proporre il percorso più adatto in base alla specializzazione professionale, agli obiettivi che intende raggiungere e all’esperienza maturata. Si può richiedere una call di orientamento direttamente dal nostro sito".