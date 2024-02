Fare sesso anche controvoglia? Per i giovani è la regola. La vecchia scusa del mal di testa non funziona più

L'indagine Intimità e sessualità

Cade il tabù del sesso, almeno a parole

Laper negarsi a una notte di passione è stata, per generazioni, il famoso. Le emicranie di moglie e fidanzate facevano spesso finire a bocca asciutta mariti e compagni. Questo almeno valeva fino a qualche tempo fa. Ora è tutto diverso e lo dimostra un dato: pur di far felice il partner e accontentarlo,È quanto emerge dall’, condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della Settimana del Benessere sessuale, che ha realizzato interviste in tutta Italia. A rispondere all’indagine online è stata soprattutto la, e in totale le risposte sono state 2.140. I dati parlano chiaro: la maggioranza dei giovani, pari aldel campione, ha detto dinella sessualità anche, lo fa "spesso" il 22% e questo accade "sempre" per il 9,5% degli intervistati. Chi dice diil partner è il, mentre solo il 4% ha dichiarato di essere in astinenza. Le nuove generazioni risultano molto attive sotto le lenzuola , il 65% degli intervistati non ha avuto difficoltà sessuali negli ultimi sei mesi e il 32% di loro ha dichiarato di lasciarsi andare ogni due o al massimo tre giorni, che è poi la frequenza di rapporti ideale secondo il 44% del campione. Sul piano della qualità, il", il 34% si dice “molto” soddisfatto mentre solo il 4% non lo è “per nulla”. Non solo ottimi amanti: i giovani di oggi sono a tutti gli effetti un, tanto che sono soliti scambiarsi baci e carezze affettuose con il proprio partner più volte al giorno, e questo vale per il 62% degli intervistati. Solamente il 5% si lascia andare a dolci effusioni una volta a settimana, mentre chi è più restio e confessa di fare coccole "molto raramente" è solo l’8,5%.Se per generazioni toccare l’argomento, per i nostri giovani non è più così. Ben ildegli intervistati, maschi e femmine, si trovae solo il 18% è in imbarazzo. Una bassissima percentuale, pari al 2,6%, confessa di sentirsi a disagio quando si scivola in certi argomenti, mentre chi evita e finisce per non parlarne mai è solo il 4,5%. Non solo argomenti hot, i giovani si sentono liberi anche di esprimere i propri, ed è così per il 49% degli intervistati, mentre è il contrario solo per il 12,5% del campione. Tutti concordi su un punto però: la priorità sta nell’ educazione a sessualità e affettività , considerata come una necessità portarla tra i banchi di scuola. “Da questa indagine emergono vari aspetti interessanti – spiega la presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica, Roberta Rossi – tra i giovani c’è tenerezza e comunicazione. È importante un gioco delle parti e un venirsi incontro che crea il momento di intimità, e da questa fotografia emerge un assecondare l’altro nella sessualità anche quando non si ha voglia. Le nuove generazioni sembrano avere acquisito una, ma molti di loro non sono sposati, quindi non vivono la condizione di quotidianità che a volte può incidere sulla comunicazione e sulla disponibilità. Un quadro che in parte contraddice l’idea di una crisi generale di rapporti. L’intimità e la sessualità sono ancora dei punti fermi del rapporto a due”.