Continua il racconto della malattia da parte di Fedez, che nelle ultime ore ha voluto condividere coi suoi followers di Instagram un altro ricordo dell’esperienza vissuta. Il cantante ha ricordato un episodio particolarmente emozionante, in cui lo si scopre messo a nudo con alcune delle paure più profonde dell’uomo. Attraverso alcune stories, il 32enne ricorda infatti la sua seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas.

Il racconto della malattia sui social

Fedez, sin dall’inizio del percorso medico che lo ha portato all’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas, ha sempre voluto condividere via social le emozioni, le paure, le sensazioni provate ad ogni step della malattia, dal momento della diagnosi a quello dell’intervento. Al suo fianco, immancabile, la moglie Chiara Ferragni, che anche in questa occasione ha voluto ringraziare per l’incredibile sostegno dimostrato: “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”, scrive il rapper nelle sue storie, in una dolce dichiarazione d’amore.

Anche dopo essere stato dimesso dall’ospedale ha continuato a raccontare la sua vita post operazione, spiegano anche il cambiamento avvenuto nella sua mentalità, prima mirata soprattutto al successo lavorativo ed economico e ora invece più attenta alla famiglia, alle piccole gioie quotidiane, condivise coi figli, la piccola Vittoria, di 1 anno e Leone, 4.

“Ho paura che i miei figli non si ricordino di me”

È proprio ai suoi bambini che si è rivolto il pensiero del cantante anche al momento della diagnosi, attanagliato da una paura ancestrale. Ed è un pianto “di gioia e di dolore”, dice Fedez, quello che lo ha accompagnato questa domenica mattina, 12 giugno, mentre condivideva attraverso alcune storie su Instagram la seduta dello psicologo il giorno stesso della terribile scoperta. dell’artista che si apre con la condivisione di riflessioni sulla scoperta del tumore al pancreas.

“Buongiorno non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui ho scoperto di avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di gioia e di dolore“, scrive l’artista. Poi continua scrivendo quello che ha provato in quelle ore: “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte, non essere ricordato dai miei figli“, rivela. C’è una domanda che oggi si pone: “se tutto questo mi sia stato realmente di insegnamento. Perché l’essere umano – aggiunge – tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”.

E lo dimostra mettendosi a nudo, con un audio della seduta in cui lo si sente singhiozzare e, incalzato dalla moglie che lo sprona ad esternare a parole le sue emozioni, afferma: “Non so che cosa dire, ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me”. L’audio scorre, e il cantante scrive: “Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore”.

L’amore di Chiara Ferragni e l’invito a non sentirsi soli

L’artista 32enne, che alcune settimane fa ha annunciato anche un concerto solidale per il prossimo 28 giugno con il ritrovato amico e collega J Ax, si era più volte mostrato in lacrime sugli schermi social, svelando il dolore e la sofferenza che ha provato in quel momento, ma anche ringraziando ogni volta la moglie Chiara Ferragni per non averlo mai abbandonato durante il difficile percorso. “E poi ci sei tu, che sei dovuta essere più forte di tutti”, ha scritto anche questa volta Fedez, accompagnando il messaggio ad un altro audio mentre parla con lo psicologo.

Infine, ancora una volta, si rivolge al suo pubblico: “È tutto normale provare determinate sensazioni”. Infatti il cantante non ha mai nascosto che uno dei motivi che lo hanno spinto condividere pubblicamente quella delicata situazione è la volontà di far sentire meno sole le persone che stanno affrontando un percorso simile al suo ma non ne sono ancora uscite. La stessa voglia che lo accomuna ad altri personaggi noti, come l’ex calciatore e dirigente sportivo Gianluca Vialli, l’allenatore Siniša Mihajlović e il giornalista Vittorio Feltri.

“Non siete soli, non siete strani – scrive il rapper –. Là fuori c’è a chi può far bene tutto questo. E tanto mi basta”, conclude.