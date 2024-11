Il fumetto sulla disabilità dall’Umbria all’Onu

La sfida della disabilità, che ci riguardi in prima persona o in famiglia o nella cerchia di amici, ma soprattutto se non ne siamo toccati, deve interessare però tutte e tutti noi. Una sfida in cui “L'importante è vincere…Insieme”. Questo, oltre ad essere un intento condiviso, è anche il titolo del fumetto realizzato dal giovane disegnatore Tommaso Cordelli e nato dalla collaborazione tra l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità della Regione Umbria e la Scuola umbra di amministrazione pubblica.

Dall’Umbria all’Onu

Il volume, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità del prossimo 3 dicembre, “sarà esposto nella ‘Delegates entrance’ del Palazzo di Vetro a New York”: ad annunciarlo la ministra Alessandra Locatelli, durante il punto stampa che si è svolto lunedì 11 novembre in Prefettura a Perugia.

La mostra sarà aperta dal 3 dicembre e verrà inaugurata due giorni dopo, il 5, alla presenza della stessa ministra della Disabilità, che ha invitato a prendere parte a questo speciale appuntamento la Scuola umbra, il coordinatore dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, Serafino Corti, il presidente della Fand, Nazaro Pagano e il presidente della Fish, Vincenzo Falabella.

La ministra Alessandra Locatelli annuncia: "Il fumetto della Scuola Umbra sarà esposto all'Onu"

Le 20 tavole grafiche sono state esposte al Castello di Solfagnano in occasione del primo G7 inclusione e disabilità che si è tenuto in Umbria dal 14 al 16 ottobre. “Il progetto di sensibilizzazione e valorizzazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità – ha detto Locatelli – è stato pensato e realizzato dalla Regione Umbria, per questo ringrazio il suo presidente Donatella Tesei, la Scuola umbra di amministrazione Pubblica, l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità e il suo presidente Paola Fioroni.Sono molto soddisfatta per il lavoro svolto e sono rimasta molto colpita dalla semplicità e dall'immediatezza del fumetto realizzato da Tommaso Cordelli, che in questo modo riesce a raggiungere anche i giovani”.

“Aumentare la consapevolezza”

“Quest'anno l'Italia ha celebrato i 15 anni dalla ratifica della Convenzione e questo progetto penso potrà continuare a promuoverne i contenuti anche nelle scuole - ha sottolineato la ministra -. C'è ancora tanta strada da fare e iniziative come queste sono preziose per aumentare la consapevolezza di tutti sui diritti delle persone con disabilità, per combattere i pregiudizi e promuovere i valori fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite”. “Ho chiesto alla Scuola umbra di collaborare con il ministero per la realizzazione di un altro progetto che possa promuovere al meglio anche le priorità della Carta di Solfagnano che proprio in Umbria è stata firmata il 16 ottobre 2024” ha concluso Alessandra Locatelli.