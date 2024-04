Partorisce seconda coppia di gemelli dopo 13 mesi dalla prima

Due coppie di gemelli in 13 mesi. Quattro figli in poco più di un anno. E’ il record personale di una donna del North Carolina, con alle spalle una lunga ereditarietà di parti gemellari. Lei è Angelia Tutt e, come riporta People, ha da poco dato alla luce due gemelli – Kendrick e Kairo – a distanza di 13 mesi dalla nascita dei suoi primi figli.

La donna, che ha una sorella gemella, condivide lo stesso destino della madre, della nonna e della bisnonna. Tra l’altro ha partorito al Cone Hospital di Greensboro, assistita da tre medici, gemelli a loro volta, secondo un comunicato stampa dell'ospedale.

Nella foto insieme al marito Elliott McNeil e ai loro due figli

Se la prima, vedendo i precedenti in famiglia, era prevedibile, la seconda coppia di gemelli è stata una sorpresa anche per lei e per il marito Elliott McNeil, con cui ha fatto anche Karlie, di 6 anni, e i gemelli Elliott e Zion di 13 mesi. "È stato uno shock avere due gemelli uno dietro l'altro", avrebbe dichiarato la donna a People.

"È stata una giornata pazzesca. Onestamente ero molto nervosa – ha raccontato – Ero emozionata e sopraffatta".

E poi, guardando al futuro: "So che quando saranno un po' più grandi, sarà un po' più caotico", per fortuna Tutt non è sola. Oltre al marito, anche la primogenita le dà una mano: "Mi aiuta a cambiare i pannolini. Vuole dar loro da mangiare e tenerli in braccio. Le piace cantare per loro" conclude. Sicuramente, almeno per ora, avranno tutti un gran da fare.