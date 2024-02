Genitori fragili e in difficoltà: da Moige e il progetto "Neonati in Famiglia" un aiuto concreto

Moige per "Neonati in Famiglia"

Il sostegno a 50 famiglie di Roma

Fragili, povere, sole. Sono davvero tante le mamme , e più in generale le famiglie, che nel nostro Paese vivono in situazioni. Le più esposte sono proprio quelle. Dal 2018 il progetto "" è pensato per offrire sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, per supportare le famiglie nel compito educativo e parentale. Ad oggi, grazie a questo progetto,(Movimento Italiano Genitori) è riuscita ad aiutare 140 famiglie in tutta Italia, ma non si fermano qui.Grazie al sostegno di tante persone, quest’anno Moige potrà aiutarne molte altre, che saranno affiancate da esperti della rete associativa e a cui saranno donati beni materiali di prima necessità oltre a visite specialistiche. Famiglie che saranno formate per permettere loro di accedere in modo autonomo ai. Alle madri e ai padri di ben 50 famiglie sul territorio di Roma sarà quindi offerto sostegno alla genitorialità e alla prima infanzia, supporto nel compito educativo e genitoriale, perché si tratta di nuclei cone versanti in condizioni di svantaggio economico , con minori in difficoltà o con traumi e patologie. Questo, dunque, l’impegno del Moige con il progetto “Neonati in famiglia”. La campagna, in collaborazione con la Regione Lazio, Movimento per la Vita e con i Centri di aiuto alla vita (Cav), ha inciso sull’offerta dei servizi rivolti alle famiglie a partire dagli ultimi mesi di gravidanza, implementando le attività di counseling e supporto pratico, sulla base dellecoinvolto.Secondo i dati Istat, nel 2021 le famiglie in povertà assoluta in Italia sono il 7,5% del totale, pari a circa. La presenza di figli minori continua ad essere un fattore che espone maggiormente al disagio: l’incidenza di povertà assoluta si conferma elevata (11,5%) per le famiglie con almeno un figlio minore e nel caso di famiglie formate da coppie con 3 o più figli sale al 20%. Con il progetto “ Neonati in famiglia ” i genitori esperti della Rete Moige hanno affiancato ciascuna delle 50 famiglie per offrire sostegno e consigli utili per conoscere le principaliai figli, nonché le principali pratiche da attuare nel corso dell’infanzia. Si sono creati momenti di ascolto, di confronto e condivisione su dubbi, curiosità, proposte, domande sul mestiere di genitore, ma anche un vero e proprio spazio in cuiche troppo spesso vengono soffocate dal desiderio di essere “genitori infallibili". Le attività sono state integrate da donazioni di beni materiali di prima necessità, concordati con le famiglie e gestiti dagli esperti del Moige per assicurare un aiuto concreto ed efficace.