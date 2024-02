Gianna Parenti: "Noi trans la tendenza alla trasformazione ce l’abbiamo innata"

I problemi al lavoro e gli ostacoli per reinserirsi nella società

", un recente libro di Andrea Meroni e Luca Locati Luciani (PM Edizioni) ricostruisce un film assai importante del 1970,, primo a portare in scena il mondo, fino ad allora perseguitato, delle drag queens . Un capolavoro di Vittorio Caprioli con protagonista Ugo Tognazzi, in cui compariva anche, in un piccolo cameo,(1945-2019), nata a Sesto Fiorentino,, che qui interpreta il ruolo di una contessa invadente, con crinoline, parrucche e gran bastone di rappresentanza – in stile Versailles – intenta a litigare con la gran primadonna, la biondissimaNel 1977 nedi Guido Guerrasio, Parenti era finalmente. Il documentario aveva come tema I costumi sessuali delle tribù italiane (così recita il sottotitolo). Gianna compariva in camerino con un abito décolleté con non poche trasparenze, e una collana imponente. Dichiarava, categorica: “Io sono d’accordo (alla domanda su sesso e amore dell’intervistatore), ma noi abbiamo tanti problemi, prima di tutti forse il più grosso, il reinserimento nella società che molto spesso non avviene a causa dell’ignoranza e di una curiosità morbosa da parte delle persone. E seconda cosa di poi, anche nell’ambiente di lavoro noi, quando devono fare un contratto importante preferiscono affidarlo a un nome oscuro, a una che non è una vedette, nemmeno una artista, ma lei è nata a quel modo, è una cosa davvero fastidiosa”.Una requisitoria seguita da un numero di varietà, con una dedica a Sesto Fiorentino e ai suoi amici di là. Come ha raccontato la sua storia a, nel fondamentale volume di storia delle transessuali "Tra le rose e le viole" (2002, da poco riedito da Edizioni Alegre),. “Quando ho cominciato l’esperienza trans, dopo circa un anno da Firenze sono andata a vivere a Parigi, e i miei vent’anni li ho passati lì. Appena arrivata sono stata ingaggiata nella, che era il posto più famoso del mondo per le trans e i travestiti. Era un locale dalle parti di Montmartre, in cui si faceva teatro, cabaret e tante altre cose. Lì ho conosciuto le amiche trans che mi hanno fatto da maestre. C’era chi ti insegnava a truccarti, chi a pettinarti, i trucchi del vestirsi, come nascondere i difetti e accentuare le virtù, e noi trans in questo ne sappiamo una più del diavolo: del resto. C’era ancheche non sono mai mancate in certi ambienti, anzi a volte erano la regola! Sono le dinamiche del mondo dello spettacolo, del resto le trans vivono nel mondo dello spettacolo, se non si sentissero eternamente sopra un palcoscenico, sarebbero in crisi”.A Parigi, sulla scena piccola di Madame Arthur, e in molti altri teatri del mondo, era stata, nome che dava, per competere con le celebrità del luogo, in cui si era rivelata Coccinelle. I nomi erano quelli della Zambellà, Sciu Sciu, Bambi. In seguito ebbe modo di comparire in scena a fianco di Carlo Cecchi ne La mandragola. “Essere artista mi ha aiutata molto nell’estetica, ricordo che avevodi tutti perché, avevo molto estro e creatività, quindi mi distinguevo sempre dalle altre, anche ai tempi del Carousel. Il vestito più bello che mi ricordo, di quando stavo in Italia, era una crinolina nera anni Cinquanta, di tulle, larghissima, lunga fino a terra. Ho un baule pieno di costumi e corone di strass, quando lo apro è tutto! A me poi piaceva usare questi costumi esagerati con gli strass di mezzo. La mia formazione è stata parigina e quindi la mia scuola sono state: la scuola degli strass e delle piume. Ho ancora dei ventagli enormi di piume. Anche il trucco mi appassionava: lo facevo benissimo, sia quello esageratissimo da sera o da spettacolo che quello sobrio e raffinato per prendere il tè con le amiche. Oggi non mi trucco più, mi sono truccata per troppo tempo, lo faccio solo nelle grandi occasioni come per l’ultimo dell’anno o se vado una sera a teatro, e anche in questi casi uso solo un trucco leggero. Ora preferisco essere acqua e sapone!”.Abbandonata la scena, Eva von Pigalle è diventata una attivista dele poi del, di cui è stata presidentessa. È stata ricordata nell’edizione 2019 del, con una mostra a cura di Sandra Nastri, in cui erano presentati i suoi abiti di scena, creati dalla Sartoria Teatrale Antonietta, mentre l’archivio IREOS ha alcuni documenti sul suo percorso biografico. Negli anni seguenti il suo profilo è stato quello di una attivista, in prima fila per richiedere lache ha definito la presenza delle persone transessuali nella società italiana. Da sempredi ceramiche, aveva realizzato una mostra dei suoi piatti acquarellati al Piccolo Cafè nel 2007, rendendo omaggio a una tradizione che faceva capo alle produzioni ottocentesche della sestese Richard Ginori.