Gli stili di vita iper-sani sono diventati una "sindrome del benessere". E la Gen Z si ribella

Stili di vita iper-sani? No grazie. La Generazione Z si ribella a questo diktat salutistico che, almeno fino a oggi, sembra regnare incontrastato tra gli amanti del benessere, a tal punto da diventare per loro una vera e propria ossessione. L'attenzione della pandemia sul benessere e sulla cura di sé originariamente prometteva di dare ai consumatori sollievo dalla cultura del burnout, dallo stress e dall'ansia. Tuttavia, molti della Generazione Z (i nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) stanno denunciando come l'ossessione per gli stili di vita iper-sani stia guidando la tossicità che mirava a curare.

Carl Cederström, professore associato all'Università di Stoccolma, chiama questo fenomeno "la sindrome del benessere", in cui l'ossessione per la salute, la felicità e l'ottimizzazione spesso fa sentire peggio le persone. Questo potrebbe essere, sottolinea un report di WGSN, un prodotto dell'attenzione dell'industria del benessere sull'individualizzazione, in cui trascorrere del tempo da soli e stabilire dei confini con gli altri è una parte importante del miglioramento personale: dare la priorità alla cura di sé rispetto alle relazioni forse non è la mossa migliore per il 53% dei Gen Z statunitensi che si sono sentiti più soli durante la pandemia.

Una scena della serie cult "Euphoria" descrive in dettaglio la routine maniacale di cura di sé di un personaggio alle 4 del mattino, campionando le popolari tendenze del benessere che richiedono tempo e attenzione. La sindrome del benessere può anche indicare gli impatti studiati sulla salute mentale dell'eccessiva ossessione per il raggiungimento del massimo benessere. Durante la pandemia, i medici hanno segnalato picchi globali nelle diagnosi e nella gravità dei disturbi alimentari, indicando in particolare le giovani donne come un gruppo a rischio. È importante notare che la Gen Z non sta cercando di sbarazzarsi del benessere: migliorare la propria salute e benessere continua a essere la loro priorità assoluta. Tuttavia, i loro atteggiamenti mutevoli nei confronti della cultura del benessere stanno dando forma a un movimento di controcultura che cerca di richiamare i fallimenti dell'industria del benessere.

Per quanto la Generazione Z investa nella propria salute e benessere, il 46% afferma di essere stressato o ansioso per la maggior parte o per tutto il tempo. Molti marchi mostrano che aspetto ha il "benessere" , ma creatori come TikToker @whatsonvisface si concentrano sui sentimenti dietro queste immagini. Nella sua serie di video "Superare la depressione", osserva come convive con l'ansia e la depressione cronica momento per momento durante la sua giornata. I suoi resoconti sono specifici, in corso e contrastano con altre rappresentazioni della vulnerabilità online che a volte possono sembrare performanti. Questa attenzione sta emergendo anche nello spazio fitness. La neutralità del corpo è un movimento in crescita che incoraggia le persone ad accettare il proprio corpo, senza bisogno di concentrarsi sul suo aspetto.

Quando si parla di benessere, giovani e vecchie generazioni stanno adottando questo tipo di mentalità. Le nuove piattaforme social incentrate sul benessere si stanno lanciano con contenuti privi di immagini o solo audio. Per esempio, l'App "Chill Pill" adotta un approccio diverso: la piattaforma consente agli utenti di pubblicare informazioni sulla propria salute mentale solo tramite registrazioni vocali e avatar in anonimato.

Il tempo extra trascorso a casa e in solitudine durante i lockdown ha acceso il desiderio di benessere e di routine di benessere. "That Girl" è il trend TikTok che descrive questo stile di vita - una ragazza che si sveglia alle 6 del mattino per fare yoga, che scrive qualche pagina del suo diario e poi si prepara un frullato per cominciare bene la giornata, si rifà il letto, esce ed è pronta per iniziare a lavorare. L'hashtag #thatgirl è diventato un modo per le giovani donne di documentare questa ricerca, condividendo video dei loro programmi iperproduttivi e incentrati sulla salute, ha accumulato 5 miliardi di visualizzazioni su TikTok. Si allinea anche con uno studio globale che ha rilevato che il 60% dei Millennial e della Generazione Z afferma che il cambiamento più duraturo della pandemia sarà il loro focus sulla propria salute. Ma secondo i dati del 2022, è più probabile che i giovani sperimentino una gamma più ampia di pratiche di cura di sé piuttosto che seguire una routine rigida.

Il rapporto sul benessere globale di Lululemon ha rilevato che i consumatori non solo hanno aumentato il numero di strumenti per la cura di sé nell'ultimo anno, ma si sono concentrati specificamente su pratiche meno regolamentate, come stare all'aperto (10%) o guardare un film (+7%). Questi cambiamenti indicano un nuovo approccio al benessere che non esiste solo in una routine semplice, ma piuttosto in uno stile di vita flessibile. Piuttosto che predicare una routine prestabilita, i marchi dovranno incoraggiare versioni meno tradizionali di cura di sé, dove non esiste una versione di "salute perfetta". Il grande magazzino britannico Selfridges si appoggia a questa mentalità con il suo "Feel Good Bar", che vende benessere al di fuori di una routine di cura della pelle delle 8, con particolare attenzione alle riparazioni del sonno, del sesso e dei postumi di una sbornia. “Il benessere è diventato davvero performativo e può diventare più stressante, in un certo senso", ha detto Sabrina Sadeghian, la 24enne co-fondatrice di 4AM Skin. Rispetto all'estetica curata di "That Girl", le immagini volutamente brutte abbracciano il caos e l'umorismo per rappresentare una versione memeificata della salute della Gen Z.