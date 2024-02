Heidi Klum, rivelazioni choc: “Per rimanere giovane bevo il sangue di mio marito”

Quelle strane abitudini

, già angelo di, in versione Vampira non si era mai vista. E infatti l’ex fidanzata di Flavio Briatore ha lasciato tutti di stucco quando, parlando del segreto della sua eterna bellezza, ha detto: "Il trucco per rimanere giovani? Per riuscirci io bevo il sangue di mio marito". Il consorte in questione, elisir in sangue e ossa che si presterebbe ad essere dissanguato dalla bella Heidi, ha 17 anni meno di lei.E non deve stupire che una pratica del genere sia praticata più a Hollywood che in Transilvania, alla corte del Conte Dracula. Anchead esempio ha dichiarato di bere durante alcuni rituali il sangue di Gun Kelly, suo compagno. In realtà la 49enne Heidi Klum ha precisato che si trattava solo di una provocazione: “In realtà non me ne frega niente se c’è chi pensa che sono vecchia . Mi considero piuttosto una bambina selvaggia, e se il mio abbigliamento va dal sexy al bohemien è perché rispecchia la mia personalità e il mio umore di quel determinato momento”. Tra le abitudini di bellezza della top model, quella di trasformarsi in ‘vampiro’ non è contemplata nel suo repertorio.Tuttavia una stranezza c’è comunque: oltre a non bere sangue, non beve neppure acqua o qualsiasi altro liquido, almeno durante i pasti, per evitare, a suo dire, di diluire gli acidi nello stomaco. Mantenersi giovani e in forma è una priorità che raggiunge piuttosto col solo ausilio di una dieta sana e curata, grazie all’attività fisica, e proteggendosi dai raggi del sole. In ogni caso, al di là delle creme protettive, questa rimane comunque un’estate rovente per la modella, che ultimamente si è fatta riprendere in vacanza, mentre prendeva l’abbronzatura, in uno scatto che ha acceso le curiosità dei suoi fan. Nel quale, oltre al marito nudo s’intravede lei che, cappellino verde in testa e lingua in bella vista, potrebbe essere stata altrettanto svestita.Del resto di immagini provocanti e senza veli l’ex angelo di Victoria’s Secret ne ha fatti parecchi nella sua carriera, e non solo per lavoro. Ha postato lei stessa scatti in topless quando era in vacanza qualche tempo fa, infiammando Instagram. E non è nuova, oltre a immagini sexy, anche a dichiarazione bollenti, come quando, parlando dei segreti della sua intimità, per la gioia di tutti i suoi fan corteggiatori ha rivelato: “, sono un caleidoscopio di pensieri e sugli uomini ti insegnano un sacco di cose: io da loro ho appreso tutti i segreti del sesso orale”.La top model, che conduce ‘’ insieme allo stilista Tim Gunn in onda su Prime Video, parlando del fashion talent che chiama talenti da ogni parte del mondo per promuovere un ideale di moda inclusivo, ha sottolineato che: “La vera bellezza della moda non conosce taglia ed è per tutti i corpi. Quando proposi l’idea di vestire corpi con silhouette diverse e taglie non proprio da campionario, da Project Runway vidi qualcuno storcere il naso. Invece i designer dovrebbero fare proprio questo, produrre creazioni che. È questo il dovere degli stilisti ”.