Herman Cruse, chi è l'autista di scuolabus che dà ripetizioni ai bambini e li aiuta a leggere

Il circolo "I bambini del signor Herman"

Il sogno di una vita e l'impegno per i bambini

Sembrava una mattina come tante. Solo che,sulle strade del New Jersey,ha notato che un bambino sembrava un po' triste e spaesato mentre si avvicinavano alla scuola Middle Township #1. "Gli autisti di autobusquando sono lontani da casa", ha detto l'uomo, 55 anni, al Washington Post. Ogni giorno Herman accompagna alunni e alunne di tutte le età nelle scuole pubbliche di Middle Township, a Cape May Court House, nel New Jersey. "Abbiamo un dono straordinario nel comprendere ciò che i bambini provano", ha spiegato. Infatti quando Cruse ha chiesto al piccolo cosa c'era che non andava, il bambino ha spiegato che a casa sua eratrovare del tempo per, visto che questi erano molto impegnati con i suoi quattro fratelli, e per questo non era stato in grado di completare il suo compito di lettura. È a questo punto che Cruse ha avuto un'idea.L'uomo, ancora visibilmente emozionato, racconta: "Gli ho detto 'Senti, ho un po' di tempo libero e, se non ti dispiace, vorrei venire'". Una volta ricevuto il permesso da Alex Bakley, l'insegnante dell'alunno, di presentarsi nella sua classe la settimana successiva, Cruse si è presentato nel giorno indicato ed entrando in aula il bimbo ha gridato: "Ehi, quello è il mio autista di autobus!". "Ci siamo messi in un angolo tranquillo e abbiamo iniziato a leggere insieme - spiega il 55enne - Era un libro intitolato 'Mi piace il pranzo'. Ha iniziato lui leggendo a me, poi io ho letto a lui e infine abbiamo letto insieme. Così è iniziato tutto - continua -. Un secondo studente ha voluto leggere con me, poi un terzo. Tutti questi bambini andavano dall'insegnante chiedendo: ''".A distanza di quasi due anni, Cruse si offredi Bakley e di un'altra classe della scuola materna a leggere due giorni alla settimana, mentre il terzo giorno. Naturalmente dopo averli accompagnati tutti a scuola. Lui e Bakley hanno deciso di chiamare il suo circolo di lettura "I bambini del signor Herman". Secondo l'insegnante "Herman è un tipo buffo, simpatico e super positivo e. È una luce brillante nella nostra scuola che fa sentire ogni bambino amato e ascoltato, tutti sono attratti dalla sua energia". Un impegno molto apprezzato anche dal preside della Middle Township Elementary, Christian Paskalides: "È un uomo molto disponibile ed è chiaro che questa sia", spiega al quotidiano. "Le interazioni positive con gli adulti, a volte, possono determinare la giornata di un bambino, e l'autista dello scuolabus è la prima e ultima persona con cui la maggior parte degli studenti interagisce, a parte la famiglia", ha aggiunto Paskalides. "Per Herman questo non è solo un lavoro: è un grande modello e un mentore".Cruse ha detto di non aver mai voluto fare altro che l'autista di autobus. Aveva le idee ben chiare e la risposta pronta quando, in seconda elementare ad Atlantic City, la sua insegnante gli chiese cosa volesse fare da grande. "Alcuni dei miei compagni di classe volevano fare il medico, il pompiere o l'infermiere, ma io senza esitare ho detto: 'Voglio guidare gli autobus'", ha ricordato. "È una benedizione poter fare ciò che ho sempre sognato". Quando si è offerto di aiutare un bambino dell'asilo che accompagnava sul suo autobus, ha capito che c'era qualcosa di ancor più gratificante da fare. Già in passato Herman Cruse aveva passato molto tempo a leggere ai suoi cinque figli quando stavano crescendo: "Papà, come mai leggi così tanto?" gli chiedevano e lui rispondeva: "Vieni a scoprirlo. Il libro è sempre meglio del film". "Non c'è niente di meglio del", ha spiegato. "Quando ero bambino, amavo leggere le enciclopedie World Book. Leggevo anche mappe e atlanti stradali. Credo che mi abbiano aiutato a orientarmi verso quello che faccio ora per vivere". Quando Bakley gli ha mostrato il tavolo rotondo dove i piccoli studenti leggono nella sua classe, ha preso una piccola sedia e si è messo a suo agio. Il volontario trascorre circa 20 minuti a leggere libri con ogni bambino, a rotazione, e li sfida anche in giochi di parole. "È una gioia vedere i bambini entusiasti quando imparano a scandire le parole", ha affermato l'autista. "Provano un senso di orgoglio. Mi piace che la. Mi sento fortunata a vederlo in prima persona".