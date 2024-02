Hilda Baci, chi è la chef del nuovo record di maratona culinaria

La maratona tra i fornelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Hilda Baci’s Cookathon (@hildabacicookathon)

L’orgoglio del Paese

I share the immense joy of all Nigerians as Hilda Bassey Effiong (Hilda Baci) makes history by breaking the world record for longest cooking marathon. A great day for Nigeria. We're all very proud of what she has personally accomplished—and placing Nigeria in the global spotlight pic.twitter.com/X69PadrjxV — Muhammadu Buhari (@MBuhari) May 15, 2023

Obiettivo: diffondere la cucina nigeriana. E non solo

La chef nigerianastabilisce il nuovo record di maratona culinaria. Nelle ore scorse si è conclusa una lunga maratona ai fornelli con tanto di record mondiale all'aroma di riso jollof, akara, purè di fagioli fritti, sapori popolari che si respirano per le strade della Nigeria. Il primato, con una "" di 96 ore consecutive e tanto di omaggio del presidente della repubblica nigeriana, è della chef Hilda Bassey Effiong.Questa instancabile 27enne si è messa a cucinare giovedì 11 maggio alle tre del pomeriggio. E sempre alle 15 del 15 maggio ha concluso la sua impresa:ai fornelli per il nuovo primato mondiale. Con questa maratona la nigeriana batte il primato stabilito cinque anni fa da, una cuoca della città indiana di Rewa, che si era fermata ad "appena" 87 ore e 45 minuti. Hilda Bassey , nota anche come Hilda Baci, ha indossato guanti e grembiule a Lekki, un quartiere benestante della megalopoli nigeriana. Per prepararsi all'impresa ci sono voluti mesi die controlli medici di routine. Durante la maratona ha riposato cinque minuti per ogni ora secondo le linee guida dell'organizzazione del Guinness World Records. Prima di prendere teglie e tegami e di offrire prelibatezze agli ospiti della sua cucina, aveva fatto installareper documentare il primato in diretta su YouTube. Così la maratona culinaria ha fatto immediatamente il giro del mondo.Ripensando alla diretta – seguita anche sui canali social della cuoca – la protagonista spiega che le prime sei ore sono state le più difficili, tanto da farle pensare addirittura di. Dopo il superamento del precedente primato, invece, arrivare alle 100 ore consecutive è stata una passeggiata. "Ilero pronta a rinunciare dopo sole 6 ore, ma dopo aver superato il record di Tondon, arrivare a 100 ore è stata una passeggiata” le parole della donna. La maratona è iniziata come una. "Sono stati solo i miei amici che mi hanno praticamente convinto a farla – racconta - e mi hanno spinto dicendomi: ‘puoi davvero fare 100 ore’. Sì, ho pensato che sarebbe stato bello. E allora mio fratello ha detto: ‘devi solo provarci’”.Gli esperti del Guinness World Records - che già si sono complimentati con la cuoca - hanno fatto sapere di essere al lavoro per certificare il primato. Nell'attesa la chef può vantarsi di un altro record:di persone hanno seguito sui social la sua maratona culinaria. Non ha avuto esitazioni invece il presidente della repubblica: in un tweet ha detto di "gioia immensa" e di orgoglio per il record di Hilda e per il fatto che la chef ha "portato la Nigeria sotto i riflettori globali".Nelle 100 ore consecutive, la ristoratrice e cuoca ha preparatototali (oltre 110 piatti), offerte a chiunque fosse accorso ad assistere all'evento. Nota per i golosi: ilè arricchito da verdure, pollo e spezie; l'akara è invece una variante nigeriana dell'acarajé, piatto tipico della cucina afro-brasiliana, composto da una pasta di fagioli dell'occhio, cipolle e sale, fritta nell'olio del dende, un frutto di palma.L'obiettivo principale della ragazza, come dichiarato da lei stessa, era rivolto a diffondere ladella sua Nazione. “Più ricette vengono diffuse, più persone saranno disposte a provarle” le parole della chef. E ancora: “. Il cibo nigeriano è un vero e proprio comfort food”. Baci con questa imprese, inoltre, vuole mostrare al mondo quanto sianoi giovani nigeriani e anche trasformare la maratona culinaria in una campagna per le giovani donne africane che spesso sono emarginate nella società.