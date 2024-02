Il cane più vecchio del mondo ha 30 anni: Bobi, l'amico a quattro zampe della famiglia Costa

Bobi è il. L'animale ha raggiunto la veneranda età died è stato nominato dal Guinness World Records il più anziano del pianeta, battendo un primato che resisteva da un secolo., che vive in Portogallo con i suoi padroni, è un purosangue Rafeiro do Alentejo, una razza che ha un'aspettativa di vita media di 12-14 anni. Il precedente cane più vecchio in assoluto era l'australiano Bluey, morto nel 1939 all'età di 29 anni e cinque mesi.Al 1° febbraio, infatti, Bobi avevae i suoi padroni sostengono che tutto sommato stia bene per la sua età. Il primato di "vecchiaia", stando al Guinness World Records, è stato convalidato dal database degli animali domestici del governo portoghese, gestito dall'Unione Nazionale dei Veterinari. Il cagnolone, nato in una dependance con tre fratelli, ha vissuto tutta la vita connel villaggio di Conqueiros, vicino alla riva occidentale del Portogallo. Leonel Costa, che quando è natoaveva solo otto anni, ha raccontato che la sua famiglia avevano troppi animali e i suoi genitori erano stati costretti a sopprimere i cuccioli, ma Bobi era riuscito a scappare. Lui e i suoi fratelli tennero allora nascosta l'esistenza del cane, continuando a prendersene cura in segreto, finché alla fine è stato scoperto ed è diventato parte della famiglia. "Tra una scatoletta di cibo per animali o un pezzo di carne, Bobi non esita e", racconta divertito il signor Costa, che immerge sempre il cibo in acqua per rimuovere la maggior parte dei condimenti, nocivi per l'animale. A parte il grande spavento del 2018, quando Bobi stato ricoverato in ospedale veterinario dopo un improvviso collasso dovuto a difficoltà respiratorie, Costa afferma che il cane ha goduto di una vita relativamente priva di problemi e ritiene che ilin cui vive. È possibile inoltre che si tratti di una questione di sangue: la madre di Bobi è vissuta fino all'età di 18 anni. Tuttavia, il tempo ha iniziato a farsi sentire su di lui, che ora ha problemi a camminare e anche la sua vista sta peggiorando. Il suo padrone dice che è "l'ultimo di una lunga generazione di animali" nella famiglia Costa e lo descrive come "". L'incoronazione di Bobi come cane più anziano di sempre arriva due sole due settimane da quando il Guinness World Records aveva nominato un altro cane, Spike il Chihuahua, come il più vecchio vivente, con i suoi 23 anni. dopo gli accertamenti del caso il primato è stato però riassegnato, volando in Portogallo.