Il piccolo Emanuele sta morendo: i Supereroi lo vanno a trovare in ospedale

Un bambino, il piccolo Emanuele,. Ma i genitori vogliono che continui a sognare e a lottare fino all’ultimo. Da qui l’accorato appello degli amici dei genitori del bambino, che subito è diventato virale: “”. E a presentarsi all'appuntamento, venerdì mattina in piazza Polonia a Torino, sono state centinaia di persone.Il bambino ha appena sette anni ed è ricoverato al Regina Margherita dove è in cura per un, che purtroppo è in stato molto avanzato.Commossi dalla richiesta dei genitori gli, e deciso di ritrovarsi davanti all'ospedale, insieme adella famiglia e a tutti coloro che hanno voluto far sentire al piccolo il loro affetto e la loro sincera. C'erano Super Mario, Elastigirl, Spider Man, Ironman e tanti altri. Un invito che era ovviamente rivolto in primis a tuttiche, prendendo parte all’iniziativa, hanno permesso al piccolo paziente ricoverato di vivere un momento di serenità e spensieratezza come mancava da troppo tempo.Un’iniziativa che è partita dagli amici dei genitori che hanno pensato bene di contattare la ditta che organizza varie iniziative con i Supereroi , che di solito sono chiamati per eventi e momenti speciali. E questo era un, dedicato a un bambino che sembra avere purtroppo poche speranze. La risposta è stata a dir poco eccezionale: la ditta, che si chiama “Vertical”, non solo ha immediatamente accettato la richiesta, ma ha detto diper l'evento. Dunque, sarà una grande festa.Sotto le finestre dell’ospedale dove il piccolo Emanuele è ricoverato, sono arrivati a fargli visita i personaggi mascherati, che più che altro, che tante volte ha visto in televisione. Saliti in reparto (o meglio calatisi dal tetto) hanno portato anche dei regali per tutti quei piccoli pazienti che sono ricoverati con Manuele.A rendere più magico il momento è stato il fatto che per il piccolo è stata una: nessuno gli ha detto nulla e, quando si è affacciato alla finestra, ha visto nella piazza una “Super M”, con l’iniziale del suo nome: lui,. Anche trasferirlo dal letto di ospedale dove si trova non è stato semplice, ma tutti hanno voluto che il piccolo potesse ricevere questo regalo , anche i dirigenti dell’ospedale.Il calvario del piccolo ha avuto inizio, quando i genitori lo portarono al pronto soccorso d’urgenza perché era in preda a una febbre molto alta e presentava difficoltà respiratorie.Si è temuto, almeno all’inizio, che potesse trattarsi di Covid, invece la diagnosi si è rivelata molto più terribile. La malattia polmonare che lo aveva colpito era molto più grave del previsto, tanto da lasciargli. “Purtroppo non possiamo fare nulla per guarirlo dal suo male – spiega Maria, un 'amica di famiglia che ha organizzato l'evento – ma una cosa la possiamo fare tutti: provare a renderlo felice, almeno per qualche momento, con questo ritrovo di bimbi e di Supereroi”. L’appello era infatti rivolto a tutti, grandi e soprattutto piccini: “Più bimbi ci saranno, più bimbi verranno e più grande e più bella sarà la festa – aveva detto la donna lanciando l'iniziativa –., e se vorranno venire mascherati sarà ancora meglio. Perché non sappiamo se Manuele potrà festeggiare il suo prossimo compleanno: sarà questo il nostro regalo per lui”. E, vista la riuscita, si può dire che miglior dono non potesse ricevere.