Il Pride di Bangkok tra nuove speranze per i diritti Lgbtq: "Come un ponte che ci unisce"

È stata una festa piena di colore, amore e orgoglio. Ilsi ritiene sia laufficiale della capitale thailandesee si è svolta in concomitanza con la nomina deldella città, Chadchart Sittipunt, un politico indipendente che si è espresso. Kath Khangpiboon, attivista transgender e docente alla Thammasat University, ha raccontato al Guardian: "Sono molto orgogliosa che si svolga un'attività come questa" nella sua città, dopo aver visto molte parate di orgoglio all'estero. La donna ha assistito infatti, in Spagna e in Canada, ai gioiosi festeggiamenti di giovani e famiglie sotto la bandiera arcobaleno, sperando un giorno di poter partecipare a qualcosa di simile anche nella capitale thailandese. Un sogno che si è realizzato, in un'esplosione di glitter, paillettes e colori che hanno invaso le strade della città domenica 5 giugno. I giovani attivisti e tutti i partecipanti sperano ora che il Pride sia il primo passo per la realizzazione die invii un messaggio più ampio alla società: "Renderà la nostra comunità più forte e ci darà la motivazione per lottare e andare avanti.".La Thailandia ha unaviva e ben presente, e si è guadagnata la reputazione di essere un Paese accogliente, ma gli attivisti sostengono che la realtà sia ben diversa e che manchino ancora alcuni diritti fondamentali. "Se vogliamo sostenere che la Thailandia è il paradiso della comunità Lgbt, direi di no. Non è vero, perché", afferma Ratanon Kuiyoksuy, un attivista coinvolto nell'organizzazione del Pride a Bangkok. Il Paese orientale, ad esempio, non ha una legge che riconosca il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né sul riconoscimento di genere, il che, secondo gli attivisti, influisce su tutto, dall'accesso ai prestiti alla possibilità di viaggiare o di adottare bambini. La discriminazione , poi, è molto. Nelle scuole, gli studenti trans sono costretti a vestirsi secondo il loro sesso di nascita, tagliando anche i capelli alla lunghezza ritenuta appropriata per i ragazzi o le ragazze, spiega Ratanon, che è non-binario.tra gli insegnanti, spesso poco consapevoli: "Ero come un bambino cattivo ai loro occhi - aggiunge -, solo perché non mi adattavo al sistema educativo thailandese". Il pregiudizio permea anche il mondo del lavoro, ostacolando le opportunità di impiego, mentre le persone Lgbt che cercano di accedere all'assistenza sanitaria possono subire domande umilianti.Il, il cui mandato ha preso il via proprio la scorsa settimana dopo una vittoria schiacciante, ha promesso di affrontare alcuni di questi problemi. In primis vuole impedire che il personale dell'amministrazione locale continui ad essere, e in secondo luogo si impegna a fornire una formazione ai dipendenti per migliorare la comprensione dell'uguaglianza di genere e ad attuare politiche mirate a prevenire le molestie e le aggressioni sessuali. Inoltre ha annunciato che punta a, istituendo un progetto pilota che fornirà consulenze mediche su questioni come la chirurgia per l'affermazione del genere nei centri specializzati e negli ospedali che rientrano nella sfera di competenza del governo locale. Una strategia, insomma, a rendere la capitale un luogo il più possibilePer gli attivisti è un: "Chadchart sarà il primo [governatore] a sostenere le questioni LGBT attraverso le sue politiche", afferma Kath Khangpiboon al Guardian. A livello nazionale, le riforme sono state ostacolate da, tra cui due colpi di stato militari negli ultimi 20 anni. L'attivista e docente transgender indica come modello da seguire quello di Taiwan, che ha compiuto passi avanti significativi nel processo di legalizzazione del matrimonio omosessuale, nonostante l'opposizione dei conservatori . "Questo dimostra che se la Thailandia avesse un governo interessato alle questioni sociali, e se avessimo un vero sistema democratico... ci svilupperemmo molto più velocemente e facilmente". Gli attivisti Lgbt sono stati in prima linea in un recente, che ha chiesto la riforma della monarchia e le dimissioni del primo ministro Prayuth Chan-ocha, salito al potere con un colpo di stato. I giovani sostengono che tali richieste politiche sono pienamente allineate a quelle per l'uguaglianza Lgbt , e i gruppi di protesta si sono detti favorevoli al matrimonio tra persone dello stesso sesso.