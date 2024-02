Il veterano di 100 anni che insegna a leggere ai bambini: "Così mi sento parte della comunità"

"È una bella e". Si sa, con l'età che avanza il rischio di ritrovarsi da soli aumenta, ma mano che scompaiono anche le persone care con cui si sono costruiti affetti, legami. È un processo inevitabile, chiamato vita. Ma questa situazione rischia di aggravare la condizione di chi resta. Per questo anche un piccolo gesto, un'attività poco impegnativa ma costante e partecipata, può regalare gioie inaspettate. La fama in paese del signor, è dovuta a un hobby improbabile per la sua età: insegnare a leggere ai bambini

Veterano della Seconda Guerra Mondiale, che è addirittura stato insignito della Medaglia dell'Impero Britannico (BEM) nell'ambito delle onorificenze del Re per il nuovo anno, Davies ha iniziatoper dare una mano alla Dean Valley Community Primary School, scuola elementare di Macclesfield, Cheshire, in Inghilterra, dopo che l'amata moglie di 72 anni è venuta a mancare. Una vera e propria "fonte di ispirazione" per i cittadini, ma per l'arzillo centenario aiutare i bambini non è solo un modo per ottenere di nuovo "" in paese ma soprattutto un'attività che lo fa sentire nuovamente parte di una collettività. Peter racconta alla BBC che quando i piccoli alunni con cui legge lo chiamano per strada, riconoscendolo e salutandolo calorosamente, "si sente alto tre metri". La stessa direttrice della scuola, Vicky McPherson, ha descritto Davies come "". "Ha dedicato il suo tempo a così tanti bambini negli ultimi sei anni per instillare l'amore per la lettura che non potremo mai ringraziarlo abbastanza", ha dichiarato la preside. Lui, invece, si sente semplicemente "per affrontare la settimana".Il signor Davies, che ha prestato servizio nell'Army Air Corps, ha spiegato che gli piaceva veder crescere la fiducia dei bambini nei suoi confronti, un po' comeche racconta ai più piccoli le sue avventure passate. "I bambini sono fantastici, sono come spugne ", ha detto. "Sono sicuro che ne traggo. È una sensazione piacevole e calorosa [che] mi appartiene. Non sono un vecchio che vive per conto suo., il che è fantastico". "Inoltre, la mia credibilità pubblica è enorme, perché ovunque vada nel mio paesino c'è un bambino che mi grida 'Salve signor Davies' e io mi sento alto tre metri". Quando sua moglie è morta, si è sentito come "un'anima persa" e ha deciso di iniziare a fare volontariato. Davies, il più anziano a ricevere un premio nell'ambito dei New Year Honours di quest'anno, ha detto di aver pensato che si trattasse di "" quando ha aperto la lettera che lo informava del BEM.