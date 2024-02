In ferie con il nostro amico a 4 zampe: gli accorgimenti da seguire

Checkup veterinario

Pronti per le? Probabilmente si… Ma avete organizzato tutto per bene? Anche per il vostroche viaggerà con voi? Se non lo avete ancora fatto qualche consiglio non guasterà. Sì perché se viaggiare con il proprio cane è chiaramente una cosa bellissima, ma non sempre le circostanze sono favorevoli alla perfetta riuscita della vacanza. E allora meglio verificare che tutto sia in ordine, perché le brutte sorprese sono e dietro l’angolo e, in quel caso, addio divertimento. Ecco allora un breve memorandum per far sì che tutto fili per il verso giusto.La prima cosa da fare è un bel. Specialmente se il viaggio supera i due o i tre giorni, sottoporre il proprio animale ad una visita di controllo non sarebbe una cattiva idea. Anzi. Anche perché, soprattutto se vi indirizzate verso mete che conoscete poco o che non avete mai frequentato, il rischio è che, in emergenza, vi dobbiate affidare al primo specialista che capita, per cose che magari, con un po’ di sana prevenzione, avreste potuto fare prima della partenza.In secondo luogo è bene, magari abituandolo gradualmente a salire in auto e a percorrere brevi itinerari. Se vedete che è ostile, meglio non insistere. Se mostra preoccupazione, sedetevi accanto al suo trasportino per fargli capire che non è da solo e continuate fin quando non mostrerà di essere più sicuro. Meglio poisia prima di partire che durante il percorso per scongiurare vomito e diarrea. Assicurarsi invece che il cane sia ben idratato e che si possa abbeverare ogni volta possibile. Quindi, ciotola d’acqua o bottiglietta sempre a portata di mano.Siamo certi che tutto quello che abbiamo programmato possa essere fatto in compagnia del nostro amico ? Le destinazioni che abbiamo scelto sono tutte? Se poi si viaggia in auto, siamo certi che fido sia abituato alla lunghezza del tragitto che intendiamo percorrere e che abbiamo con noi tutto l’occorrente necessario? Soffre di cinetosi? Scegliere con largo anticipo la partenza ci permette anche di programmare l’avvio del viaggio in un giorno tranquillo, in cui non corriamo cioè eccessivi rischi di imbatterci in condizioni di traffico difficili, con le relative conseguenze di stress per noi e per il cane . Quindi, in generale, per la partenza meglio evitare weekend, e scegliere invece un giorno durante la settimana, magari di prima mattina.Assicurarsi poi che tutto sia predisposto per la. Per evitare inconvenienti, è necessario far viaggiare l'animale all’interno di un apposito. O, in alternativa, dobbiamo assicurarci che sia presente un divisorio, come una rete o un altro mezzo analogo che separi così chi è alla guida dall’animale nei sedili posteriori.Ne va della vostra sicurezza ma anche del vostro portafoglio: secondo la legge infatti, se vi muovete con il cane a bordo e non rispettate questa norma rischiate una sanzione e la decurtazione di un punto della patente. È buona norma poi. Anche il vostro amico, infatti, ha bisogno di sgranchirsi le zampe. È bene, dunque, programmare le soste in anticipo, fermandosi negli autogrill o in punti in cui puoi è possibile portarlo con noi a fare una breve passeggiata per i suoi bisogni.Soprattutto se ci spostiamo all’estero, poi, è utile avere semprea portata di mano. Se infatti il vostro cane è già regolarmente iscritto all’anagrafe canina e ha tutte le vaccinazioni in regola (come l’antirabbica), si può chiedere presso l'Asl di competenza. Il prezzo può variare a seconda del singolo ufficio territoriale. Per quanto riguarda la meta, infine, assicuratevi che i cani siano non solo ben accetti ma anche! Non male anche un sistema di dogsitteraggio o direttamente fornito dalla struttura o convenzionato: questo vi aiuterà ad avere dei momenti per voi, in cui magari frequentare quei luoghi in cui al nostro compagno non è permesso l’ingresso, come musei o mostre.Questo è quanto. Se siete a posto con i consigli pregressi, non ci resta che augurarvi buon viaggio. Altrimenti: fateci un pensiero, potreste evitare brutte sorprese e certamente vi aiuteranno a godervi di più la vacanza.