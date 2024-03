In Svezia vietato l’acquisto di creme anti-age ai minori di 15 anni

Vi avevamo già parlato dell’ossessione delle giovanissime per la cura di sé. Skincare, beauty routine, sono parole che vanno ormai di moda, ripetute costantemente su tutti i social e ovviamente mirate a pubblicizzare questa o quella marca di prodotti.

E le ragazzine cosa fanno? Non solo seguono i consigli – se possiamo chiamarli così – delle influencer più amate, ma le imitano. Si riprendono davanti allo specchio mentre ripercorrono quei gesti, quelle movenze, quegli step per la pulizia e cura del viso, in età in cui non ne hanno proprio bisogno. Diciamolo. Va bene la prevenzione, ma anche meno insomma. Usare creme e prodotti anti invecchiamento a 12 anni non è forse prematuro?

Deve essere quello che hanno pensato in Svezia dove Apotek Hjärtat, una grande catena di farmacie, ha deciso di vietare la vendita di questi prodotti a chi ha meno di 15 anni, salvo consenso dei genitori o dimostrato bisogno. E altre aziende potrebbero seguirla.

Qualcuno, allarmato, parla di un rifiuto ossessivo dell’invecchiamento. I giovani vorrebbero preservare la propria bellezza e giovinezza più a lungo possibile. Non è da escludere questo lato psicologico più profondo, ma anche se fosse solo una moda, una tendenza dettata dall’imitazione che passa veloce sui social, come spesso accade, non sarebbe comunque da sottovalutare.

Tutti noi, da bambini, abbiamo desiderato di essere più grandi, fingendo di essere adulti e vestendo letteralmente i panni dei nostri genitori. Ma il gioco dura poco, non diventa un’abitudine quotidiana e poi giocare a fare i grandi che vogliono rimanere giovani è un cortocircuito.

"I bambini non hanno bisogno di certi prodotti”

La limitazione messa in Svezia riguarda determinati prodotti, quelli contenenti ingredienti come acido AHA, acido BHA, vitamina A, vitamina C e peeling enzimatico.

Annika Svedberg, farmacista capo di Apotek Hjärtat, ha dichiarato a The Guardian: "I bambini non hanno bisogno di prodotti per la cura avanzata della pelle che, ad esempio, mirano a ridurre le rughe e ottenere un tono della pelle più uniforme". Come si legge sull'account Instagram ufficiale: "Vogliamo essere all’avanguardia e assumerci una maggiore responsabilità per non essere coinvolti nella promozione di comportamenti e ideali malsani che dilagano tra i giovani".