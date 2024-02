In vacanza incinta o senza pillola? Su Gynopedia tutte le info utili

Emergenza 'rosa' in vacanza

L'idea di Gynopedia

Consigli utili su pillola contraccettiva, gravidanza, aborto...

Un sito per tutte a cui ognuno può contribuire

La, si sa, non va in vacanza. E qualunque sia la meta del relax estivo, in valigia non possono mancare i farmaci prescritti dal medico curante, compresi quelli che le donne assumono abitualmente come, ad esempio, la pillola anticoncezionale Ma per quanto si sia programmato tutto alla perfezione, può capitare che ci sia bisogno di comprare un nuovo blister, oppure che si senta il bisogno di fare una visita specialista. A quel punto si rischia di farsi prendere dal panico: a quale ginecologo rivolgersi? A quale farmacia andare? Come assicurarsi di essere sicure e ‘protette’ anche in Paesi stranieri?Per avere una risposta a tutto questo, e molto altro, basta un click. Grazie a, la 'Wikipedia della salute riproduttiva femminile' fondata da, una donna di San Francisco. Il suo obiettivo è forniresu dove trovare contraccettivi, pillole del giorno dopo, test per le malattie sessualmente trasmissibili, ginecologi, dove potersi far seguire per una gravidanza o un aborto in tutte le città del mondo, da New York a Seoul fino a Lima. Un fattore che ha spinto Lani Fried a impegnarsi nella realizzazione di Gynopedia è stata la presidenza di. "La sua amministrazione attacca i diritti riproduttivi delle donne , sta tentando di cancellare i progressi frutto di anni di battaglie".Paura che poi abbiamo tutti visto concretizzarsi un anno fa, ad esempio, con l'abolizione della sentenza che garantiva il diritto all'aborto a livello federale negli Stati Uniti, la famosa, abolita dalla Corta Suprema Usa nel giugno 2022. Le conseguenze non si sono fatte attendere, con una pioggia di disegni di legge nuovi o proposte di ripristino di vecchie norme che, negli Stati a guida repubblicana, stanno rendendo sempre più difficile per le donne far valere i propri diritti , soprattutto in materia di interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione."In questo clima è cruciale che le la gente alzi la voce e si impegni. Ci sono tanti modi per farlo, è Gynopedia è uno di questi", concludeva qualche anno prima Fried. L'idea alla base del sito, che è(quindi chiunque può aggiungere informazioni o consigli utili per altre donne), le è venuta mentre si preparava a viaggiare in Asia. "Non avevo alcuna idea di come trovare una pillola contraccettiva nei 12 Paesi asiatici che avevo programmato di visitare - ha raccontato al quotidiano inglese The Independent -. E questa era solo la punta dell'iceberg. E se fossi rimasta incinta? E dove poter fare il pap-test annuale? Ho pensato che questa stessa mancanza di informazioni utili facesse sentire a disagio non solo me, ma anche altre donne. Ho avuto bisogno dei, mentre su internet non c'era niente. Così è nata Gynopedia''.Sul sito sono presenti anche informazioni su dove fare i test per le malattie a trasmissione sessuale , dove poter trovare i farmaci pre-esposizione all'Hiv e la profilassi per ridurre il rischio di contrarre il virus.Sviluppato con un minimo budget, chiunque può contribuire a Gynopedia, che è open source proprio come con Wikipedia, e ovviamente la creatrice spera che sempre più donne aiutino a sviluppare i contenuti del sito. Attualmente sono coperti oltre, e i contenuti oltre a essere in inglese sono anche in italiano. L’obiettivo di Lani Fried del resto era quello di poter offrire informazioni su più Paesi possibili e in diverse lingue, proprio per fornire un servizio utile a tutte le donne, ovunque si trovino per vacanza ma anche per motivi personali, di studio o di lavoro.