Jaelynn, influencer plus-size: "Si può essere sexy in ogni taglia"

L'influencer plus size: "Sexy in ogni taglia"

Le reazioni ai video

La petizione per i viaggi in aereo

#CustomerOfSize #TravelComfortably #FlyingWhileFat #PlusSizeTravel #Fyp ♬ Natural Kindness - Relaxing Green Piano @jaebaeofficial 🛩️ Every airline should have a customer of size policy in place for travelers who need more space. Whether it's for plus size, tall or passengers with disabilities, it's important that we are all able to travel comfortably.⁣ ⁣ That's why I created a petition demanding that the FAA require all airlines to have an outlined policy in place that clearly states what they offer customers who need more space. ⁣ ⁣ We should all be able to enjoy our travels without feeling uncomfortable or squished in our seats. Let's stand together and demand better for ourselves and future travelers! ⁣ ⁣ Check out my petition at change.org/plussizetravel ✈️ ⁣ •⁣ •⁣ •⁣ #BodyEqualityInTravel

Essere. Se l'assunto della bellezza basato sulle misure "90-60-90" può dirsi ormai superato spesso la sensualità è ancora associata a un corpo snello, sinuoso, slanciato. Una 40/42 al massimo. Eppure - per fortuna - c'è chi questo assunto prova a romperlo.Certo, non bisogna passare da un estremo (l'eccessiva magrezza) all'altro (l'obesità e tutto ciò che comporta), perché né l'uno né l'altro implicano stili di vita salutari. Ma nel caso che stiamo per raccontare l'attenzione va posta piuttosto sulla, sull'accettazione del proprio corpo, sull'esaltazione del proprio aspetto fisico per come è. In una parola sulla body positivity Jaelynn Chaney è un'statunitense, che sui social ama sfoggiare i suoi look e le sue curve, dimostrando appunto che chiunque può essere e - soprattutto - sentirsi sexy. "Sono una XXXXXXL e ho bisogno di 3 posti in aereo , ma sfoggio abiti in pelle e gli uomini mi fanno i complimenti", dice la ragazza su TikTok., Jaelynn si mostra indossando abiti colorati e super sensuali, maglie scollate e bikini. Come qualsiasi giovane donna. Anzi, sempre su TikTok ha registrato brevi clip con un vestitino in pelle nera super attillato, senza maniche e con una cintura ad accentuare il punto vita: "La sensualità è in tutte le taglie... basta vederla" afferma convinta in uno di questi post.Le immagini, che siamo sicuri abbiano colpito molte persone, sicuramente anche molti haters pronti a giudicare, sembra però che abbiano anche toccato le corde giuste delladi molti, che nella sezione commenti hanno voluto dire la loro appoggiando in pieno il pensiero espresso (anche attraverso il suo corpo) dall'influencer.Un utente infatti ha scritto: "Non è sexy, è MOLTO sexy" e un altro: "Stupefacente". E ancora, le scrivono: "Sei assolutamente splendida" o "Hai ragione. Vai così, ragazza. E". Più volte i video di Jaelynn in cui mostra orgogliosa le sue curve sono diventati virali.All'inizio di quest'anno la modella curvy ha diviso l'opinione pubblica quando ha lanciato unaper le persone plus-size che scelgono o sono costrette a viaggiare in aerei. E che molto spesso devono affrontare lo stigma per la loro taglia anche a livello economico. La ragazza ha dichiarato in un video postato sul suo account @jaebaeofficial che per lei era molto scomodo salire sui voli, perché i sedili non erano. In un video ha detto: "Volete sentire il mio punto di vista sui viaggi per le persone con taglie forti e perché penso che ogni viaggiatore plus-size dovrebbe avere un secondo e persino un terzo posto gratuito in aereo?"."Diciamo le cose come stanno. Questo tipo di viaggiatori hanno bisogno di più spazio e molti concordano sul fatto che idegli aerei sonoanche per le persone di taglia media". Jaelynn sostiene chee che non è sicuro infilarsi in un solo sedile. "Non stiamo chiedendo un trattamento speciale o una sistemazione di lusso. Vogliamo semplicemente avere spazio sufficiente per spostarci comodamente esenza temere di essere discriminati a causa della nostra taglia", ha spiegato. Nella clip ha esortato i follower a firmare e condividere la petizione, in modo da poter presentare la richiesta alla FFA (Federal Aviation Administration).