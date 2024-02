Kairan Quazi, laureato a 14 anni e assunto da SpaceX di Elon Musk

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kairan Quazi (@thepythonkairan)

Kairan Quazi, enfant prodige

Baby laureato ma è un adolescente come tanti

Laureato a 14 anni e assunto da SpaceX di Elon Musk. E’ la storia di, 14 anni, californiano, già stato soprannominato il “”. E’ troppo giovane per bere alcol, per guidare l’auto e per votare. Ma dal prossimo mese di luglio sarà a tutti gli effettidi SpaceX, l’avveniristica azienda aerospaziale gestita da Elon Musk . Intanto oggi, 17 giugno, l’adolescente nato nella Bay Area di San Francisco, ha concluso il suo percorso accademico allaE ha messo a segno un importante record: è ragazzo è ilnei 172 anni di storia dell’ateneo. Il campo di specializzazione? Scienze informatiche e ingegneria. Il giovane laureato con la testa ‘tra le stelle’, a differenza dei coetanei, però, non è in partenza per le vacanze estive. Da luglio si unirà aldi SpaceX a Redmond, nello Stato di Washington. “Entreròcome ingegnere del software nel team di ingegneri di Starlink” scrive il ragazzo prodigio sul social network dei professionisti, LinkedIn.E aggiunge “Una delle poche aziende che non utilizza la mia età comedi maturità e capacità” annuncia il teenager ricordando che la Starlink è il ramo dell’azienda dedicato alla messa in orbita di una costellazione di microsatelliti necessari per le comunicazioni.La storia di Kairan Quazi, neo ingegnere informatico, un titolo acquisito dopo un percorso di studi atipico, è raccontata dettagliatamente dal quotidiano “Los Angeles Times”. Secondo, il ragazzo avrebbe dato avvisaglie del suo genio già da piccolissimo, iniziando a parlare con frasi complete all’età di due anni. Quando era all'asilo raccontava ai suoi insegnanti e compagni di classe le notizie che aveva sentito alla National Public Radio.Col tempo, il suo quoziente intellettivo eccezionalmente alto ehanno inevitabilmente scavato un solco tra lui e i suoi coetanei. A nove anni Quazi ha sostenuto un test del Quoziente Intellettivo che lo ha inquadrato nel 99,9° percentuale della popolazione. Così. D’altronde, a scuola Kairan non si sentiva abbastanza stimolato, e sia i suoi insegnanti, sia il pediatra, sia i genitori concordavano sul fatto che l'istruzione tradizionale non fosse, per lui, la “strada giusta”.Il ragazzo ha così iniziato a frequentare ile si è trasferito alla Santa Clara all’età di undici anni, laureandosi in tempi record e trovando perfino il tempo di maturare esperienza lavorativa agli Intel Labs. All’università, il ragazzo sentiva di “”. Il ragazzo prodigio non si dice pentito di essersi “perso gli anni dell’infanzia”, anzi è entusiasta di aver potuto fare esperienze al di là dei suoi anni. Fondamentale tuttavia, che il mese prossimo si trasferirà con lui nello Stato di Washington per accompagnare Quazi nella sua nuova avventura con Starlink di SpaceX E per il suoha già l’outfit giusto. Ha, infatti, intenzione di “presentarsi nel merchandising di SpaceX dalla testa ai piedi.A parte gli scherzi, probabilmente indosserò jeans e maglietta per essere preso sul serio come ingegnere” racconta al quotidiano californiano.Nonostante la mente geniale, Kairan Quazi è un 14enne come tanti. Nel tempo libero si rilassa giocando ai, uno su tutti “Assassin’s Creed”. Ein particolare i romanzi di fantascienza di Philip K. Dick.Unica nota bizzarra: si interessa ai lavori di, giornalista finanziario che ha scritto tra le altre cose “The Big Short: Inside the Doomsday Machine”, il libro sulla crisi finanziaria del 2008 nata dai mutui subprime da cui è tratto anche il film “La Grande Scommessa”. Il giovane, inoltre, ha fatto parte del