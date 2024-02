Kate Moss, dagli esordi difficili allo scandalo cocaina. La top model si racconta senza filtri

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kate Moss Agency (@katemossagency)

Dagli esordi, quando si sentiva "vulnerabile e terrorizzata" passando per la bellezza, la fama e i problemi con la droga fino ad arrivare alla difesa del suo ex. La supermodella, oggi splendida 48enne ancora principale protagonista delle passerelle, oltre che titolare di una sua agenzia di moda, ha concesso una rara intervista al programma radiofonico "" della Bbc dove ha raccontato anche glidella sua carriera.La top model è stata notata da un talent scout all'età di 14 anni e poi ingaggiata dall'agenzia di modelle Storm nel 1988. I primi anni non sono stati semplici, trae persone poco raccomandabili, come durante uno shooting per unanel 1989. "Avevo 15 anni e il fotografo mi disse: 'togliti la maglietta'. Me la tolsi, ero molto timida, piena di insicurezze sul mio corpo. Poi mi disse: ''. E mi sono sentita dentro che qualcosa non andava, così ho preso le mie cose e" racconta. E aggiunge: "" e si assicura che i modelli della sua agenzia, compresa la figlia, non si trovino in queste situazioni e abbiano sempre un agente con loro sul set. "Le ho detto che non deve fare nulla che non vuol fare" spiega parlando di Lila, "se non vuoi fare questo servizio, se non ti senti a tuo agio, se non vuoi fare la modella, non farlo".Ricordando la famosa campagna di Calvin Klein (che l'ha resa un'icona indiscussa) posando connel 1992, la Moss ammette le sue fragilità di ragazzina sentendosi "". Insicurezza alimentate anche dalla madre che non pensava fosse fotogenica. "Non credevo di avere le doti necessarie. Non avrei mai detto a nessuno voglio fare la modella , perché mi sarebbe sembrato un atteggiamento vanitoso, come dire credo di essere bella che invece non ho mai pensato" racconta ancora la modella che dalla madre Linda si sentì dire "". Se le immagini della campagna di Calvin Klein sono rimaste leggendarie, l’esperienza fu difficile, tanto che prima del servizio fotografico in topless, la Moss fu costretta a prendere ile successivamente soffrì di unDurante l'intervista non si è tirata indietro nemmeno davanti alle domande sulloche l'ha travolta nel 2005 facendo vacillare il mito (dopo il rehab in Arizona e il mea culpa si è ripresa le scene). "Mi sono sentita male ed ero piuttosto arrabbiata., ho pensato fosse davvero ipocrita concentrarsi su di me e cercare di portarmi via mia figlia" dice definendosi "". Oggi è fan della meditazione e nutre quotidianamente la sua '"ossessione per il giardinaggio" nella sua tenuta di campagna nelle Cotswold. ", mi piace andare a letto presto e meditare prima che qualcuno si alzi. Mi piace avere il controllo" ammette la top model . Sul presunto episodio di violenza domestica subito da Johnny Depp , suo fidanzato dal 1994 al 1998, ed evocato durante il recente processo per diffamazione intentato dal divo di Hollywood contro l'ex moglie Amber Heard, laè intervenuta ribadendo di non essere stata spinta dalle scale dall'attore durante una vacanza in Giamaica, "credo nella verità e credo nella giustizia”.