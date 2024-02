Kylie Jenner pentita di essersi rifatta il seno: "Spero mia figlia non faccia lo stesso"

La mastoplastica additiva

Il pentimento di Kylie Jenner

Ha solo 25 anni maha già una nuova prospettiva sui cambiamenti apportati finora al suo corpo. Personaggio televisivo volto del celebre reality Al passo con i Kardashian , modella e imprenditrice famosa in tutto il mondo, la star statunitense è, Stormi Webster, nata nel 2018, e il piccolo Aire Webster, di appena un anno e mezzo, entrambi avuti con l'ex compagno, il rapper Travis Scott.La modella ha da sempre smentito le voci secondo cui si sarebbe sottoposta a un presunto intervento al seno, ammettendo invece ilsu viso e labbra, fatto per migliorare la sua immagine. Ma è stato proprio durante una puntata del reality disponibile su Disney+ che la beauty icon più influente della Gen Z ha confessato di essersi sottoposta a, quindi prima della gravidanza. Jenner, che condivide Stormi e il figlio di 17 mesi Aire con l'ex Travis Scott, si è recentemente messa a nudo nella serie con le sorelle Khloé Kardashian, 39 anni, e Kourtney Kardashian, 44 anni, rivelando loro. Come quella riguardo le sue orecchie, scoperta dopo che la gente ha iniziato a parlarne. "Non è curioso che non vi rendiate conto di come avete sempre parlato delle mie orecchie?", ha chiesto la 25enne alle sue sorelle. "Ho parlato delle tueperché le amavo", ha risposto Khloé."Ma io non l'ho recepita così", ha aggiunto Kylie. "L'ho recepita come se tutti mi prendessero in giro per questo, come se questo mi facesse arrabbiare". "Non ho mai pensato alle mie orecchie e poi per cinque anni non ho mai voluto farmi uno chignon", ha ammesso. "Poi ho avuto Stormi e lei ha le mie orecchie e mi ha fatto capire quanto le amo". "Perché mi sono detta: wow, sono insicura ma penso che mia figlia sia. Ora porto un'acconciatura su ogni palco", ha concluso la Jenner.In un colloquio con Anastasia 'Stassie' Karanikolaou nel finale di stagione di The Kardashians, la fondatrice della linea di prodotti di bellezza " Kylie Cosmetics " ammette che sarebbe molto affranta se la piccolavolesse fare ricorso alla. "Mi si spezzerebbe il cuore se volesse rifarsi il corpo a 19 anni", ha affermato. "È la cosa più bella che esista - aggiunge parlando della bimba, 5 anni -. Voglio essere la mamma migliore del mondo e ilper lei. E vorrei anche poter essere al suo posto: fare tutto in modo diverso,"."Avevo un. Semplicemente fantastico, taglia perfetta, tutto perfetto. Quando ero incinta di Stormi mi stavo ancora riprendendo dall’intervento", dichiara durante la puntata la celebrity. "Se tornassi indietro,. Consiglierei a chiunque di aspettare il parto prima di operarsi", conclude la star. Non una condanna alla chirurgia estetica, dunque, né a chi ricorre a certi interventi, quanto piuttosto un consiglio da mamma a figlia, da donna a donna.