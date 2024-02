La ginnasta azzurra Asia D'Amato con le Tartarughe Ninja per insegnare ai bambini lo sport

La ginnasta azzurrainsieme alle Tartarughe Ninja, a SpongeBob e ai Paw Patrol per promuovere untra i più piccoli. “” è il progetto, giunto al terzo anno di vita - già in scena nelle aule dei bambini in età scolare – per sostenere un corretto stile di vita per gli, grazie all'attività motoria, la pratica sportiva di base e l'interazione ludica con gli insegnanti e i compagni di classe. L’iniziativa è realizzata dall’– Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento e dacon il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Verona e con la collaborazione di, il brand per bambini e ragazzi di Paramount in onda sul canale 605 di Sky.Il progetto prende vita seguendo le indicazioni dell'Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità) secondo la quale bambini e adolescenti dovrebbero effettuarecomplessiva al giorno di “pause attive” per prevenire il. Ebbene, un giovane su due non segue la raccomandazione dell’Oms e circa il 65-70% dei ragazzi trascorre le ore scolastiche seguendo tendenze sedentarie Ecco, dunque, il progetto “”: 10 minuti di attività motoria di gioco, sport e divertimento da svolgere quotidianamente indella giornata scolastica: dopo la prima ora, a metà mattinata e nel pomeriggio, anche durante le ore di studio a casa. Tali pause servono pernella lateralizzazione, equilibrio inteso come abilità di “dialogo interno”,, motricità fine (utilizzo di matite, strumenti, pennelli),(lancio, mira, presa), coordinazione globale (corsa, salto, lancio), disposizione temporale e orientamento spaziale. Sonole funzioni chiave da stimolare, aumentare e armonizzare con le tre pause attive quotidiane di diversa entità - intensa, moderata o blanda -, distribuite seguendo unche poggia sulla rilevanza del metabolismo e sul contrasto alla sedentarietà nei diversi momenti della giornata. “Più Vita Sana con le Pause Attive favorisce l’adozione di stili di vita attivi e promuove la pratica sportiva tra i più piccoli, creando spazi e tempi die coinvolgente con esperienze piacevoli fondamentali per il. Il progetto, inoltre, è supportato scientificamente da una coerente e specifica ricerca in ambito qualitativo e quantitativo” spiega, ordinario di Scienze dello Sport all’Università di Verona, tra i protagonisti del progetto.Ma quali esercizi vanno fatti? Qui entrano in gioco i seidi Nickelodeon che mostrano gli esercizi diin team con lee la. Si tratta di video - forniti a ciascuna classe aderente al progetto ma anche in onda su Nickelodeon – che, con un linguaggio universale e molto vicino al pubblico di riferimento, mostrano come fare ottime pause attive con poco spazio e tempo a disposizione. Gli esercizi sono svolti dell’atleta nazionale, del gruppo sportivo Fiamme Oro,. La ginnasta, classe 2003, èe con la squadra nel 2022. Inoltre ha vinto della medaglia di bronzo a squadre ai Mondiali nel 2019. La sua specialità è il, con cui si è laureata vice-campionessa del mondo nel 2021, prima italiana nella storia a riuscire nell'impresa. “Siamodi questa nuova collaborazione in cui abbiamo creduto fin da subito: Nickelodeon ha da sempre a cuore il gioco, il divertimento e lo sport, un linguaggio universale che insegna alcuni dei” dice, VP Kids & Family Southern Europe, Middle East & Africa, Paramount. E aggiunge: “Crediamo che la forza di Nickelodeon sarà in grado di capitalizzare il messaggio che noi, insieme a Più Vita Sana, abbiamo costruito dietro a questo nuovo progetto per portare le pause attive come giusta routine per rigenerarsi a scuola ma anche in qualsiasi momento della giornata in cui se ne possa aver bisogno”.