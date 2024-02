La prima persona con esoscheletro in barca a vela per The Ocean Race

Le prima donna con esoscheletro su una barca a vela

Su Genova prevista un'ondata "Felicità" per l'arrivo di The Ocean Race . Al gran finale della più straordinaria ed entusiasmante regata velica intorno al mondo, chee per la prima volta nella storia arriva in Italia, grande spazio per la solidarietà.Per l'occasione, infatti,affetta dalla nascita da diparesi spastica, sarà la prima persona sostenuta da esoscheletro a salire. Il 27 giugno, all'Ocean Live Park allestito nel Waterfront di Genova (ingresso gratuito), la ragazza di Ferrara sarà protagonista di un charity event unico nel suo genere nella storia della nautica.E la felicità? È il nome che la 21enne ha dato all' esoscheletro riabilitativo Esko, che ha ricevuto nel 2019 da una. Si tratta di un impianto robotizzato per la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori (paraplegie e tetraplegie complete e incomplete, emiplegie, sclerosi multipla, ictus). Quello 'indossato' dalla giovane ferrarese, quindi, è un vero e proprio gioiello della tecnologia distribuito in Italia dall'azienda genovese Emac e figlio delle ricerche della californiana Ekso Bionics di Richmond.Alice convive sin da quando è nata con una forma di paralisi cerebrale chiamata, in gergo medico, paraparesi spastica o anche. Questa è causata da lesioni del sistema piramidale (la zona dell’encefalo preposta al controllo motorio) e caratterizzata da una compromissione di entrambi i lati del corpo con interessamento prevalente degli arti inferiori. Si tratta del primo tipo di paralisi celebrale (su nove ad oggi conosciute) ad essere diagnosticata nella storia della medicina. Fu il britannico, nel decennio successivo al 1860, a pubblicare i primi articoli su bambini affetti da una misteriosa rigidità degli arti, tanto che la condizione venne inizialmente chiamata "Sindrome di Little". Le persone con paraparesi spastica hanno una caratteristica andatura a, con le ginocchia e i piedi che si piegano ad angolazioni anomale. In alcuni soggetti, quelli più gravi, anche le mani possono muoversi in maniera scoordinata. Invece chi ne è affetto ha unoe normali capacità di articolazione del linguaggio.Così domani mattina, alle 10.30, Leccioli, grazie al suo esoscheletro "Felicità", accompagnata da Paolo Moretti, il direttore della UOC di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'istituto Gaslini, salirà per la prima volta a bordo di una barca, quella del, in occasione della giornata dedicata alladi The Ocean Race. E lo farà per un'importante iniziativa benefica: dare il via allaper l'acquisto di un robot riabilitativo destinato al reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione dell'Istituto genovese.La regata che il 27 giugno per laè una gara di vela intorno al mondo, che si tiene ogni tre anni. Generalmente parte dall'Europa nel mese di ottobre, e nelle ultime edizioni ha avuto 9 o 10 tappe, con varie in-port race in molte delle città scalo. Le partecipanti sonod'equipaggio professionale che si trovano a gareggiare per più di 20 giorni alla volta in alcune tappe. Quest'anno la competizione spegne 50 candeline: partita da Alicante, in Spagna, terminerà la sua corsa proprio a Genova, dove ad assistere ci sarà anche la spettatrice d'eccezione, Alice Leccioli con "Felicità".