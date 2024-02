La Regina Elisabetta compie 96 anni: il compleanno in famiglia e il ricordo del principe Filippo

Happy Birthday to Her Majesty!! 🎂 #QueenElizabeth with her horses in 1944, 2006 & 2022. (Credit to LeonisAndMurex on Tumblr) pic.twitter.com/RnY6pLkMFZ

"Happy Birthday her Majesty". Buon compleanno alla, che compie oggi, 21 aprile,. I festeggiamenti, in forma privata, si terranno a, nel Norfolk inglese, dove la sovrana si è spostata in elicottero dal castello di Windsor per trascorrere qualche giorno in compagnia di familiari e amici. Un nuovo traguardo da record per lei, dopo aver raggiunto quest'anno i 70 anni di regno : è la più longeva monarca britannica, ma guai a chiamarla vecchietta La scelta della residenza di campagna per celebrare il suo 96esimo compleanno insieme agli affetti più vicini richiama l'epoca in cui il, scomparso un anno fa alle sogli dei 100 anni, era ancora in vita: il defunto marito della Regina amava particolarmente il cottage di Wood Farm e il voler portare avanti questa tradizione appare come un omaggio della monarca alla. Elisabetta II si trovava a Sandringham anche all'inizio dell'anno, quando ha festeggiato la sua ascesa al trono nel 1952. Inoltre il trasferimento, se pur per qualche giorno, sembra indicare che ledella sovrana siano perlomeno accettabili. La regina ha avuto infattinegli ultimi mesi, a cui si è aggiunto il contagio dae la stanchezza che ne è seguita: tanti problemi che l'hanno costretta a rinunciare a tutta una serie di appuntamenti esterni ed eventi, comprese le funzioni religiose a Pasqua. La sua unica apparizione pubblica quest'anno, al di fuori delle sue residenze o in video, è stata alla messa per l'anniversario della scomparsa del consorte Filippo all'Abbazia di Westminster.Una fotografia è stata rilasciata per celebrare il 96esimo compleanno della sovrana, in cui la si vede con due pony Fell, a rispecchiare il suo eterno amore per i cavalli. Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno augurato alla Regina un buon compleanno su Twitter, definendo la monarca una "ispirazione per così tanti nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo", e condividendo una foto di Elisabetta II e del Principe Filippo con sette dei loro pronipoti. Insieme agli auguri di compleanno, Buckingham Palace ha twittato una foto di una piccola principessa Elisabetta a 2 anni, nel 1928. Il principe Harry, rientrato dall'America la settimana scorsa per la prima volta dal 2020, dopo lo strappo dalla famiglia reale compiuto con la moglie Meghan Markle, ha suggerito in un'intervista a una tv statunitense che la regina potrebbe minimizzare quest'ultima 'pietra miliare', dicendo che "dopo una certa età ci si annoia dei compleanni". Ma il nipote ribelle ha anche assicurato di aver trovato la nonna "in gran forma". Boris Johnson e il leader laburista Sir Keir Starmer hanno a loro volta inviato i loro più cari auguri alla sovrana e il primo ministro ha anche reso omaggio al "servizio dedicato e impeccabile" della monarca in un discorso preregistrato pubblicato su Twitter.

