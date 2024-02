La sfilata di Sposa Curvy: contro lo standard per una bellezza "senza taglia"

Le frasi offensive 'sfilano' in passerella

La rivincita della Sposa curvy

Il brand inclusivo

La passerella del salone internazionale del wedding, RomaSposa è diventata un’occasione strategica per veicolare concetti come body positivity inclusività , empowerment che sono il mantra della mission di Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli, ideatrici della "" e del "".Al Palazzo dei congressi all'Eur anziché far sfilare le loro creazioni pensate per le future mogli, hanno portato in passerella degli, con un sottofondo di storie di spose curvy, umiliate e sfiduciate perché non rispondenti agli stereotipi della bellezza. Splendide modelle, di quelle che hanno le 'taglie giuste' da passerella, hanno indossato un'ampia gonna e semplici t-shirt bianche dove campeggiavano quelleche donne consi vedono rivolgere quando devono scegliere il loro abito da sposa: 'sei troppo grassa', 'hai troppi fianchi', 'sei troppo bassa', 'hai il sedere grosso', 'sei troppo formosa', 'hai le spalle larghe', 'sei troppo golosa', 'hai troppa pancia' e via così con il solito becero repertorio. Affinché il messaggio passasse in maniera ancora più forte, ad accompagnare questo insolito défilé, c'eranodi ragazze, che hanno condiviso le loro esperienze e che, al momento di scegliere l’abito per il giorno più importante della loro vita, si sono sentite rivolgere parole terribili, del tipo: "così l’abito lo prova lei", "se non sei 42 o 44 puoi immaginare come verrà l’abito, ma provarlo…".E raccontano: "ho visto le mie forme e il mio corpo svilito" oppure "invece dell’abitoperché non avevano nessun abito per me". Frasi che fanno male e che, per quanto si voglia restare indifferenti, lasciano il segno e, dagli e ridagli, finiscono per far credere alle ragazze in carne di essere sbagliate.Ma Pizzichini e Salvatorelli non si sono limitate a mostrare in passerella le discriminazioni e le offese rivolte a queste donne, ma hanno voluto che sul finaledi queste future spose: sulla scena è comparsa una modella curvy con indosso un, dipinto con altri slogan, stavolta tutti declinati in positivo e capaci di instillare fiducia, sicurezza e autostima."Amo le mie curve", "la mia taglia non è un limite", "sono unica", sono solo alcune delle espressioni con cui si è voluto ribadire chee che ogni persona merita di indossare tutto ciò che vuole. L’entusiastica accoglienza riservata a questa performance è stata la riprova più gratificante della felice scelta di azzardare e "portare un messaggio di inclusività e le cui fisicità sono considerate ‘altro’ , dimostrando che l’abito da sposa dei loro sogni è un sogno possibile. Anche le modelle che hanno sfilato per noi (non curvy) – commentano le due stiliste – hanno raccontato che il mondo della moda è pieno di pregiudizi e ci si sente spesso escluse o diverse se non si rispettano determinati canoni e proporzioni".Il brand nasce dall’intuizione e della creatività di Cinzia Pizzichini e Francesca Salvatorelli ed è dedicato a tutte coloro che vogliono valorizzare le loro forme per sentirsi attraenti, soprattutto nel fatidico Giorno del Sì. Con sede nelle a Montegranaro (FM), l’atelier si fa portavoce di una filosofia che supera i preconcetti della moda standardizzata a favore di, divenuta concreta con il metodo sartoriale che da questa filosofia prende il nome. "Le nostre collezioni nascono per dare consapevolezza alle donne che non esiste la taglia perfetta - afferma Salvatorelli, designer e direttrice creativa -. Esiste la moda che crea per chi ha misure standard, e una ragazza con proporzioni diverse, rischia di sentirsi sbagliata., anzi è necessario indossare abiti progettati con l’intento di valorizzarle. Il primo passo da affrontare per potersi valorizzare è avere la consapevolezza delle proprie caratteristiche.”