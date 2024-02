Le cheerleaders over 55 di Sun City Poms: "L'età è solo un numero"

Cheerleader a 81 anni

Il Sun City Poms

Gli spettacoli di queste eterne ragazze

"Questi sono i migliori anni della mia vita". La presidente delle Sun City Poms , Peggy Parsons non ha dubbi: far parte delle cheerleaders ". La vita di un membro della squadra di esibizione e marcia per donne di età superiore ai 55 anni, può essere molto faticosa, tra allenamenti a settimana di tre ore, eppure le persone cercano di restare il più a lungo possibile per un semplice motivo: perché la amano.Mary Zirbel, ad esempio, hae fa parte del gruppo di cheerleaders da 23. La prima volta che ha visto una parata, racconta a People, un pensiero le ha attraversato la testa: "È quello che voglio fare". Sebbene non abbia un passato da(negli Stati Uniti queste figure si esibiscono per la propria scuola e accompagnano, un po' come le nostre majorettes, le bande), come tante altre, il suo amore per la danza l'ha spinta a seguire questa passione, che porta avanti fin da piccola. Zirbel ha iniziato infatti aquando era alle elementari, imparando quasi tutto ciò che le serviva sapere da un libro.E oggi è ancora una parte importante della sua vita: "Sono stata", racconta l'81enne. Mary per 40 ha lavorato come infermiera specializzata a Green Bay, città del Wisconsin Poi si è trasferita a ovest, per trovare un clima migliore. Ed è capitata proprio a Sun City, in Arizona, in una comunità di pensionati dove ha intrapreso questa nuova avventura. Per far parte del gruppo delle Poms è indispensabile vivere in quella città. "Pensavo che sarei finita in Florida", ha spiegato l'arzilla signora a People. Ma un viaggio col marito (che nel frattempo è morto) nella cittadina, che rientra nell'area urbana di Phoenix, è bastato a farle cambiare i piani. "Oggi sono ancora qui e anche mia figlia con suo marito sono qui. Vivono a circa sei porte di distanza da me".Il Sun City Poms è un club "di performance" composto da, residenti nella città e in possesso di una tessera RCSC valida. "Abbiamo iniziato alla fine degli anni '70 come cheerleader di una squadra femminile di softball, ma nel corso degli anni ci siamo evolute in un gruppo di donne che amano dimostrare al mondo intero che ''", scrivono sul sito ufficiale.Per dimostrarlo si esibiscono in routine di danza nei centri di assistenza, nelle scuole superiori, in eventi comunitari e altro ancora, oltre a marciare in parate piccole e grandi. Ma perché scelgono di essere Poms? Ognuna ha le proprie ragioni, ma la più condivisa è l'aver capito che l'avanzare dell'età non significa per forza uscire di scena. "A molte di noi Poms. Quale trentenne avrebbe mai immaginato che a settant'anni avrebbe indossato abiti scintillanti, esibendosi davanti a tanti sconosciuti?" aggiungono. La squadra vanta attualmentee una manciata di apprendiste, che potranno entrare a far parte del gruppo ufficiale dopo aver completato un corso di tre mesi, aver imparato due routine e aver dimostrato di avere le carte in regola. "È una specie di audizione", spiega la presidente Parsons. Le componenti del club hanno tutte un'età compresa tra i 58 e i 90 anni: "Più si è anziane più forte è l'applauso della folla - dice Parsons -. Ginger, la nostra novantenne, è sempre la più rumorosa", osserva. Quest'anno, continua, il gruppo è particolarmente affiatato: " Sono come sorelle ".Essere una cheerleader non significa solo andare d'accordo, ma è anche un grosso impegno: il gruppo fa circa, tra cui parate, convention e si esibisce in strutture per anziani con problemi cognitivi. Il 25 marzo, inoltre, queste eterne ragazze hanno organizzato il grande spettacolo "Celebrate the Poms", che ha attirato una folla di oltre 700 persone, in cui ha incluso un numero speciale dei "The Flops" (altrimenti noti come mariti, amici e amanti delle Poms)."Non ho una routine,fare quando volteggio - afferma allegra l'81enne Mary Zirbel -. E se l'umore è quello giusto, lo faccio, lancio e riprendo le bacchette come non mai. E poi ci sono giorni in cui sei semplicemente fuori forma", ammette. Ma che intenzioni ha per il futuro? La donna, che ha tre nipoti e due pronipoti, dice a People che ha intenzione di continuare a fare piroette fino a quando riuscirà. "L'anno scorso ho iniziato a pensare: 'Forse sto diventando troppo vecchia per questo'. Ma sapete una cosa? La gente lo adora. Il pubblico lo adora. E se posso farlo, voglio ancora farlo", conclude.