Libri oltre le sbarre: nelle prigioni della Bolivia i detenuti più leggono e più la pena si accorcia

Due obiettivi

Detenuti lavoratori

Una speranza di vita

Quando leggere per essere liberi non è più solo un modo di dire. Inelle carceri dellapossonodi alcuni giorni e perfino settimane. Una notizia che scalda i cuori, anche quelli più aridi di comprensione e solidarietà verso le persone che, a causa di un errore, stanno trascorrendo parte della loro vita dietro le sbarre . E si richiama proprio a queste il programma in questione, come spiega il sito d'informazione AJ+, "", che si ispira a un progetto simile realizzato in Brasile.Duplice l'obiettivo, ed entrambi nobili: promuoveree ad aiutare le persone adi detenzione. I partecipanti al programma leggono i libri e fannodella lettura per ottenere certificati che equivalgono a uno 'sconto di pena'. Una detenuta, che aderisce a "Books Behind Bars" afferma: "Quando leggo, sono in contatto con l'intero universo. I muri e le sbarre scompaiono". È esattamente questo ciò che un difensore civico locale sostiene sia l'obiettivo: anche se il periodo di detenzione ridotto non è molto, aiuta i carcerati a non sentirsi intrappolati mentre affrontano il lento sistema giudiziario del Paese."Ci sono persone qui, per esempio, che stanno imparando a leggere – prosegue la detenuta ai microfoni di AJ+ –. Che entrano [in prigione] senza saper né leggere né scrivere. Books Behind Bars ci dà l'opportunità di imparare a farlo". Per ogni libro letto, i carcerati di solito ricevono un certificato di. Ma la lunghezza del libro può anche cambiare il numero di certificati che ottengono. Gli 'ospiti' delle carceri boliviane sono anche costretti a. Per questo lavorano per alcuni clienti fuori dalla prigione , cucinando, lavando e cucendo per loro, e guadagnano circa 1 dollaro all'ora. "Il momento prima puoi avere dei libri con te e quello dopo possono sparire mentre stai lavorando – spiega un'altra carcerata –. Le persone qui buttano via i libri, o possono bruciarli o semplicemente portarli via, perché sanno che li amiamo. Ecco perché è un grande sacrificio creare un legame con questi volumi in un posto come questo".fanno parte del programma, che è stato lanciato inche non dispongono di fondi per l'istruzione, la reintegrazione o programmi di assistenza sociale. Nadia Cruz, un difensore civico, dichiara: "Abbiamo visto la situazione nelle carceri, al di là di come si vede fuori, con tutti i problemi e le lamentele che esistono nelle nostre prigioni. Ci sono donne e uomini cono di sviluppare i loro progetti di vita". I carcerati nelle prigioni in Boliviaa causa della lentezza del sistema giudiziario. Per questo anche solo dare loro la possibilità di sognare un'altra vita , immergendosi nel fantastico mondo delle parole scritte, e la possibilità con esse di realizzare questo sogno, è un piccolo grande traguardo. E un punto di partenza, perché non è mai troppo tardi per ricominciare.